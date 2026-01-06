挑戰現任南投縣長許淑華！賴清德拍板民進黨徵召「牙醫温世政」出馬

2026年南投縣長選舉，外界關注民進黨會派誰挑戰現任縣長許淑華。據了解，民進黨明將舉行記者會，由身兼黨主席的總統賴清的宣布，提名牙醫師公會理事長温世政角逐南投縣長。

民進黨拍板，將徵召 牙醫温世政投入2026南投縣長選戰。（報系資料照）

根據《TVBS》報導，民進黨明天將在中執會後，舉行縣市長提名記者會，並由賴清德親自宣布，提名牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。值得注意的是，民進黨內不少人認為，温世政的長相酷似資深媒體人劉寶傑，有助淡化政黨色彩，爭取中間選民支持。

南投縣長許淑華。

温世政來自南投縣內最大票倉草屯鎮，具有地緣優勢。據了解，温世政在學業上表現優異，曾在炎峰國小和草屯國中均獲全校第一名，後甄選錄取台中一中數理資優班，並考入台北醫學大學牙醫系，還以應屆最高分畢業台灣大學牙科研究所。之後他在新北市執業並擔任新北市牙醫公會理事長，兼任台北醫學大學助理教授，逐漸成為台灣植牙領域的權威。

