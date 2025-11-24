挑戰發呆60分鐘首獎2千元！彰師大將辦發呆比賽還供餐點 學生喊讚

彰師大將舉辦發呆比賽，第一名獎金2000元。(資料照，記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學通識教育中心今天(24日)公告，將於12月8日中午舉辦發呆比賽，第一名獎金2000元，在網路引發熱烈討論，認為「有錢有午餐」超讚的。通識教育中心表示，希望透過發呆比賽，讓參賽者能夠在匆匆忙忙的生活當中，學會放鬆腳步，專注當下，把感受回到自己身上，讓身心更加健康。

彰師大通識教育中心指出，這項比賽起源韓國，國內也曾公開辦過，政治大學也曾辦過比賽。這次是彰師大首次辦理，以往配合教育部的心理健康計畫，都是舉辦工作坊課程，這次想辦理全校教職員師生都能參與的活動，首次推出發呆比賽，只有30個名額，教職員學生都可報名。

廣告 廣告

通識中心指出，比賽名次以測量心率為依歸，最平穩者就是冠軍，比賽會有干擾考驗，像是冷笑話或是很吵的音樂，看看參賽者是否能不受影響。希望透過比賽，讓參與者能腦袋放空，在高壓節奏與快速步伐現代生活下，心理獲得放鬆與療癒。

發呆比賽全程60分鐘，不能使用手機等3C產品，也不能睡覺，不能說話唱歌跳舞，可以坐著或是站著，但不能有大肢體的動作。通識中心表示，今天有不少學生來詢問，主要都是好奇比賽方式，明天(25日)中午受理報名。

對於彰師大首辦發呆比賽，不少學生都覺得「太酷了」，比賽還提供餐點有獎金，實在超級讚，也有人說「沒辦法報名，萬一睡著了會打呼」，也有人肯定的說「發呆是另類的專注」，心如止水其實非常的困難。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

