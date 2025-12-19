挑戰綠營現任名間鄉長 許淑華強調在野會整合最強人選

南投縣無黨籍議員蔡宗智（前排中）由縣長許淑華（左二）、議長何勝豐（右三）等陪同，宣布角逐下屆名間鄉長。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣無黨籍議員蔡宗智，十九日由縣長許淑華、議長何勝豐等陪同，宣布角逐下屆名間鄉長，挑戰民進黨現任鄉長陳翰立。因曾經是國民黨首位新住民縣議員的前議員史雪燕已表態參選，然而，史的參選資格尚有疑慮，許淑華強調屆時定會整合在野力量，推出最強人選。

連任三屆縣議員的蔡宗智，十九日假縣議會宣布轉換跑道，以無黨籍身分投入二0二六年的名間鄉長選舉，除了府會首長許淑華、何勝豐到場，國民黨團書記長陳淑惠、民眾黨縣議員簡千翔，以及十餘名國民黨、無黨籍議員都出席力挺。

廣告 廣告

蔡宗智表示，名間是一個充滿潛力、值得更好的鄉鎮，青年返鄉、科技農業、長者與兒童的社會福利、基礎建設提升等，將是未來施政重點。名間要進步，不能單打獨鬥，此次雖然以無黨籍參選，但會積極尋求國民黨、民眾黨及所有在地力量的合作與認同。針對史雪燕也表態參選，蔡宗智指出，每個人都有其參選權利，會尋求最大整合。

史雪燕於二0二一年透過遞補，成為南投縣首位陸籍配偶縣議員，任職一年多；之後，史競選連任失敗，去年內政部以史未依國籍法規定，於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日一年內完成放棄並提佐證資料，解除史的議員公職，史提起訴願。

許淑華指出，史雪燕雖已表態且勤走，但還不確定其身分是否符合相關規定，需待中央修法；不論如何，在野一定會整合力量，推出最強人選，爭取勝選。