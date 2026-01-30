挑戰總召大位！ 傳總統力勸 蔡其昌：黨內希望我多承擔

台北市 / 綜合報導

立委蔡其昌昨(29)日在臉書拋出震撼彈，表態登記參選立法院民進黨團新會期總召，將挑戰擔任總召長達25年的柯建銘。外傳是總統兼黨主席的賴清德私下力勸，蔡其昌表示，黨內有許多同志鼓勵希望他多承擔責任，總統沒到勸他，但私下希望他多幫忙。新潮流出身的蔡其昌將挑戰柯建銘，也被解讀是賴系與非賴系之爭。對於蔡其昌的表態，柯建銘今天沒有回應，但昨天簡單表示還早，不要急，照程序走。

蔡其昌主動伸手拍拍柯建銘，作為立院大前輩柯建銘禮貌回應，兩人隨後互相搭背，互動耐人尋味，畢竟蔡其昌才剛宣布，有意登記角逐「總召」寶座。

立委(民)蔡其昌說：「每一年都一樣他會發那個意願調查表。」立委(民)蔡其昌說：「昨(29)日我已經把意願調查表送出去。」蔡其昌昨日下午臉書拋出震撼彈，宣布登記參選下個會期立法院黨團總召，還傳出是總統兼黨主席的賴清德，1月上旬與蔡其昌一起觀賞電影時私下勸進。

立委(民)蔡其昌說：「黨內同志希望也希望我能夠多一點承擔，總統有次偶然機會，說希望我能多幫忙。」但新潮流出身的蔡其昌對上柯建銘，也讓人好奇是否形成賴系與非賴系之爭。

民進黨立委(英系)蔡易餘說：「他的調和鼎鼐的能力也是夠的，而且相對於柯總召蔡其昌又更有柔軟的態度。」民進黨立委(湧言會)林楚茵說：「確實也是非常有能力，有能量的立法委員。」民進黨立委王世堅說：「相信(蔡其昌)選一定選得上，他會贏過柯建銘。」

今(30)日就是黨團幹部登記截止日，蔡其昌壓線上場，另外黨團三長的登記都受到關注，畢竟攸關下會期的朝野互動，只不過柯建銘擔任總召25年，回顧上次有人挑戰他的總召大位，已經是2020年的時任立委陳明文，不過陳明文最後還是決定支持柯建銘，面對這次蔡其昌的挑戰...

立法院民進黨團總召柯建銘說：「照程序走，時間還沒到不要急。」昨日單回應，但隔一天今日面對記者提問，卻一句話都沒回，縱橫立院超過30年，柯總召的位子能不能守住，成為當前政壇熱議話題。

