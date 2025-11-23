挑戰老任底線！《卡比的馭天飛行者》「比基尼川崎」迷因死灰復燃

任天堂第一方 Nintendo Switch 2 新作《卡比的馭天飛行者》已經在 11 月 20 日正式發售，這款睽違多年的競速遊戲，更是帶來了主打超高自由度的載具客製化功能，允許玩家自製或是上傳分享自己繪製的賽車外觀。然而，遊戲才剛推出不久，便湧現大量腦洞大開的創作，其中一款還原了網路迷因「比基尼廚師川崎」的載具瞬間爆紅，雖然很快被任天堂注意到，但卻無法阻止玩家的創意。

只要有客製化功能，就一定會被玩家玩壞。（圖源：卡比的馭天飛行者）

這個「廚師川崎」的怪異風潮其實並非憑空出現，而是源自 2020 年的網路迷因。當時有繪師二創了身穿比基尼的廚師川崎惡搞插圖，明明一點也不誘人甚至還有點傷眼（角色本來就裸體圍裙），卻由於其圓潤蛋型身材搭配性感泳裝的強烈反差，在網路上造成了視覺衝擊並引發病毒式傳播，甚至曾衍生出實體同人卡牌遊戲，最終遭到版權擁有方 HAL 研究所警告喊停。

沒想到隨著新遊戲《卡比的馭天飛行者》上市，這迷因再次被玩家用客製化功能重新帶回大眾視野，成為社群熱議的焦點。在社群平台 X（推特）上以關鍵字「#コックカワサキマイクロビキニ部」引起熱烈討論。

雖然爆紅後任天堂官方迅速出手刪除，但玩家的創意並沒有因此停下，社群立刻出現了替代方案，穿著布料較多的紅色比基尼、搭配蝙蝠翅膀的「魅魔廚師川崎」，甚至還有西川貴教的經典皮帶裝等有趣的創意版變體。而這種挑戰官方底線的行為，雖然讓一些玩家擔心之後相關功能可能會更新受到限制，但也證明了遊戲客製化系統受到許多玩家喜愛。