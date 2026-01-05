挑戰花蓮王！媒體人嗆傅崐萁：民主的恥辱 爭取藍營提名「終結王朝」

即時中心／高睿鴻報導

「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。而今（5）日，國民黨籍媒體人何啟聖突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並會參加黨內初選；他直言，自己堅定主張，舉辦公平、公正、公開的黨內初選，也已將宣言送至藍營副主席李乾龍的辦公室。他更開嗆，自己要終結傅崐萁王朝、還暗酸後者「民主的恥辱」。

花蓮縣長選戰越來越詭譎，之前就傳出，吉安鄉長游淑貞似乎野心勃勃，更被視為「徐榛蔚接班人」，也已早早表態有意角逐縣長；但另一方面，本也隸屬國民黨、現在卻遭停權及開除的議長張峻、花蓮市前市長魏嘉賢、加上仍在藍營的前市長葉耀輝等，同樣都是潛在參選人，顯示藍營不無可能面臨整合難題。而如今，何啟聖又表示要加入黨內初選，讓戰局更加混亂。

何啟聖宣稱，投入黨內初選的初衷，是為了救黨、救花蓮、救民主。甚至又說，若不救黨，花蓮沒救；而不救花蓮，民主必亡。他更發表《終結王朝為民主而戰》宣言，開頭就直言說，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，「那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱」。

接著，他更開嗆，被外界稱為「花蓮王」的對象，不是秀麗山海或璀璨文化，而是一個政治人物的名字─傅崐萁。何啟聖怒批，多年來，傅崐萁與其妻徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。「而如今，更堂而皇之、毫不避諱地，規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於『傅氏王朝』政治家族的行事曆當中」，他說。

而何啟聖認為，以上的景象，無疑是對宣稱銳意革新的國民黨發出嘲諷、更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。「強調銳意革新的中國國民黨，不應對此視如不見，更要有人警醒、自覺；我要站出來挑戰的，不是某場選舉，而是將花蓮關起來的政治結構」，他說。何接著強調，他要做的是「打開花蓮，讓陽光照進來」，更批評傅崐萁的政治正當性；他直言，傅的問題根本不是「偶有爭議」，而是一整套反覆出現、彼此呼應的敗行劣跡。

國民黨立委傅崐萁。（圖／民視新聞資料照）

何啟聖回顧，傅崐萁曾因內線交易、操縱股市，遭判刑定讞並入獄服刑；花蓮主政期間，又爆發理想大地土地交易的鉅額利益爭議；地震重建善款與公款，屢遭質疑被挪作個人政治行銷使用，甚而有捐款人要求退還善款。他因此總結說：「對外，他踐踏市場公平；對內，則傳出打壓善盡監督職責的黨籍縣議員，讓監督者成為被『處理』的對象」。

他繼續怒批，傅崐萁持續遊走制度邊緣、曾以「假離婚」方式進行權力布局；公共倫理上，又涉及性騷擾女性媒體主管的指控，部分案件雖未獲起訴，但司法結果不等於政治清白，道德責任不會因此消失。何啟聖也說，更諷刺的是，傅崐萁回歸國民黨後，曾於黨內中央委員選舉，遭徐巧芯具名檢舉涉及賄選，卻在黨中央曲意維護下不了了之。

「這也正是為什麼，連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等，都曾直言傅崐萁是『國民黨的病毒』；不是辱罵，而是政治判斷。只要這樣的人仍在權力核心，改革就不可能被社會相信」，他語重心長地說。何啟聖更批評，傅崐萁甚至還能在黨團幹部交接的公開場合，講出「走政治路，沒背個兩三條（案件），不會大尾」，徹底戲謔司法底線、合理化政治不清白，更暴露早已失序的權力價值觀。

何啟聖表示，傅崐萁不只是爭議人物，而是一種錯誤政治文化的象徵；他也批評，傅將法律當工具、將制度當漏洞、把公共資源與政治權力，視為家族與個人的資產。而他認為，這不是個人問題，而是整個政黨必須共同承擔的政治負擔。因此他說，自己公開要求中國國民黨，花蓮縣長提名必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選。

吉安鄉長游淑貞（右）日前表態，有意角逐花蓮縣長。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

「不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路，而是讓所有具有民意基礎、具有政治正當性的人，站在同一個制度起跑線上」，他說。何啟聖強調，堅定主張這場初選應納入：傅家屬意的接班人游淑貞；有意重回國民黨卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻；以及認同國民黨，願意參選的所有同志，藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨候選人。

他認為，唯有如此，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」、掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。「請不要再玩來路不明、黨內參考式民調那套『宮廷政治』把戲」，何啟聖說。

他另也強調，一條河若二十三年不曾清淤，必然淤塞腐臭；並表示，台灣不是不能有家族政治，但人民不該容忍壟斷的家族政治，更不該接受已然「王朝化」的家族政治。何啟聖認為，「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。「所以，我何啟聖站出來，正式宣布投入這場改變，為民主而戰」，他說。

