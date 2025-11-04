挑戰落健！台廠用AI治禿頭 新藥一期臨床結果出爐

國家級投資公司「台杉投資」轉投的安宏生醫宣布，針對「雄性禿患者」自主開發AI（人工智慧）生成創新藥，在美國完成一期臨床，所有劑量中具良好安全性與耐受性，未出現任何藥物相關不良反應，將著手規劃二期臨床試驗及全球授權。

鎖定源頭！外用藥劑擺脫「性功能下降」魔咒

安宏生醫董事長林助強表示，這款AI生成創新藥AH-001通過美國一期臨床，證明AI生成藥物在設計階段展現創新，這項成果被視為AI新藥研發的重要里程碑和轉捩點。

廣告 廣告

這款新藥之所以能挑戰傳統藥物「落健」（Minoxidil）與「柔沛」（Finasteride），關鍵在於創新的作用機制與劑型。

AH-001是一款新型小分子蛋白質降解劑，採局部外用劑型。它可以選擇性降解與雄性禿相關的雄性荷爾蒙受體（Androgen Receptor; AR），等於是從源頭阻斷落髮的病理機制。

相較於上市逾20年的傳統口服荷爾蒙抑制藥物，AH-001最大優勢在於避免全身性副作用。傳統口服藥物常導致性功能下降或荷爾蒙失衡，但AH-001因其局部應用優勢，提供更安全且便利的長期治療選擇。

瞄準47億美元市場 鎖定青壯年族群

雄性禿是全球最常見的慢性落髮疾病，國際植髮醫學會（ISHRS）指出，約有5成男性在50歲前會面臨落髮問題，且落髮有明顯的年輕化趨勢。國際研調指出，全球雄性禿治療市場預估將以年複合成長率8.45％擴大，2030年潛在規模上看47.6億美元。

然而，目前現有治療藥物，僅約3至4成患者對療效表示滿意。滿意度低的原因，除了副作用，還包括需長期使用且停藥後易恢復原狀，以及女性患者用藥選擇有限等。

安宏生醫已著手規劃二期臨床試驗，並同步展開全球授權與策略合作洽談，AH-001有望成為20至50歲重視外觀與職場形象族群的全新治療選項，讓台灣AI創新藥在全球市場上占一席之地。