挑戰藍票倉！ 白營陳怡君投入中和選戰 藍議員：各自努力

新北市 / 綜合報導

備戰2026地方選舉，藍綠白小雞拚議員拚初選，民眾黨先前提名新北市中永和區主任陳怡君，挑戰傳統藍營選區「中和」議員，她說應該要有新的人選，展現新的活力。但在目前新北市長藍白合的態勢下，陳怡君的加入，是否衝擊藍軍席次？對此，連任八屆的資深議員陳錦錠認為，選舉就是看努力多少，大家各自努力。

送花給紅包春聯，還沒走進市場，就遇到熱情支持者送花，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，陪黨參選人陳怡君掃街發春聯，陳佩琪這回來相挺背後有故事。

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪：「我覺得我私人的情誼，我需要來感謝這些曾經過去一年，幫過我們的一些。」

受訪一度哽咽，陳佩琪先充當母雞掃街，但在目前新北市長，藍白合的主旋律下也牽動議員選情，目前看來聲量最高的還是國民黨的李四川，如果最後新北的最佳男主角不是黃國昌，新人會不會更難有生存空間。

民眾黨中永和區主任陳怡君：「黃國昌主席確實是最好的選擇，所以我們對於他的出線是非常有信心的，中和應該補上新的視角，應該有新的人選帶出新的活力。」

一邊藍白合但還是要給選民「新選擇」，不過陳怡君這回要挑戰的是傳統藍營選區。目前6席議員，國民黨就占了4席，包含從台北縣時期就開始當議員的，陳錦錠將要拚第九屆議員，上屆選區最高票的金瑞龍也當過三屆，游輝宂是當地游氏客家望族，地方勢力強，另外邱烽堯也是已經連任4屆。

市議員(國)陳錦錠：「看你努力多少嘛，我已經做了8屆了，所以我覺得各自努力是非常重要的一件事情。」

國民黨新北市黨部主委黃志雄：「我想他們(民眾黨)的屬性，跟我們國民黨的屬性本來就不盡相同了，所以我認為是各自努力。」

在複數選區的情況下，藍白亦敵亦友，民眾黨有陳佩琪在新北，至於柯文哲，則南下高雄參加活動，夫妻兩週末一南一北跑行程已經持續兩週，就盼能分進合擊為黨內小雞增添聲量。

