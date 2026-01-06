政治中心／綜合報導

民進黨2026南投縣長，將徵召南投草屯出身的新北市牙醫師公會理事長溫世政，預計週三早上選對會拍板後，就會送到中執會通過提名！溫世政深耕牙醫界多年，還有自己的牙醫診所，時常在社群分享牙醫知識。這回綠營推派在地菁英，就看能否翻轉南投。

新北牙醫師公會理事長溫世政：「嗨大家好我是世樺牙醫診所的，溫世政溫醫師。」

在鏡頭前展現專業形象，他是新北牙醫師公會理事長溫世政，同時也是牙醫診所所長，時常在社群，分享牙醫知識，現在民進黨2026南投縣長，要徵召南投草屯出身的溫世政醫師，週三早上選對會拍板後，就會送中執會通過提名。

挑戰許淑華！ 民進黨將推「牙醫溫世政」戰南投縣長。（圖／民視新聞）今年53歲的溫世政，臺北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，當年牙醫師國考還是榜首，在新北永和有間牙醫診所，深耕牙醫領域多年，前幾年甚至前往英國牛津大學進修，順利取得牛津大學醫學專科的學位，是台灣少數同時擁有牙醫師及醫師身分的人。去年6月，新北市三峽區北大國小前，發生的嚴重車禍，溫世政與新北市牙醫師公會，更提供傷者免費牙科重建醫療。南投綠營人士認為，雖然南投民眾對溫世政較陌生，但新人有別於傳統政治人物，可在選戰中展現新氣象，還能打亂藍營選戰布局，對溫世政寄予厚望。

挑戰許淑華！ 民進黨將推「牙醫溫世政」戰南投縣長

挑戰許淑華！ 民進黨將推「牙醫溫世政」戰南投縣長。（圖／民視新聞）新北牙醫師公會理事長溫世政：「大部分的民眾會關心到說，是不是廉價植牙，是不是就是他的材質有問題。」

主打在地菁英進攻，就看能否翻轉南投，藍天變綠地。

