挑戰謝龍介 陳以信倡台南機場恢復兩岸直航、專飛內陸航點

爭取與國民黨立委謝龍介台南市長選舉黨內初選的前立委陳以信今（5日）推出台南機場恢復兩岸直航且專飛大陸內陸航點新政見。

陳以信上午在臉書發文說，台南機場過去曾有過兩岸包機航線，如香港與武漢，但近年中斷後，一直沒能恢復。台南機場的國際航線也曾有大阪、胡志明等地，但最差也曾一條國際航線都不剩，機場免稅店被迫關門。2023年他立委任內曾參與協調挽留最後一條飛越南國際航線，但沒能成功最後還是停飛。

他說，近來由於台日關係升溫，在台南市政府與虎航合作下，今年底台南機場將增加沖繩與熊本航線，可望增加觀光商機，但每週只有兩班，顯示出量能仍然有限。

他表示，如能擔任台南市長，將致力改善兩岸關係，推動台南恢復兩岸城市交流。市政府更將與陸委會、民航局與兩岸航空業者積極合作，恢復台南機場做為兩岸直航機場，並且規劃台南機場成為專飛大陸內陸直航航點的專屬機場，例如成都、重慶、武漢、鄭州等城市，都是眾多台商聚集的直航航點。此舉能與國內其他直航機場有所區隔，打造出台南機場在對外航線的專屬特色。

陳以信認為，著眼於提振台南觀光與機場經濟效益。台南本就是許多大陸台商與台企的出身地，近年來許多台商移往大陸內陸城市發展，台南機場如能與大陸內陸重要城市直航，將可節省通勤成本，更能促進雙邊商旅交流。尤其台南機場目前對外航線有限，如能專攻兩岸內陸航線，大有成為「直航航空樞紐」的潛力，也可有助分流桃園、高雄航線壅塞，改善南部旅客出入境便利性。

他表示，當前兩岸僵局無助於台灣經濟，只有勇於突破兩岸僵局，擴大兩岸民間交流，才能為台海注入和平契機，更為繁榮台南經濟帶來嶄新動力。

