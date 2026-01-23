挑戰赤手獨攀台北101 直播延遲10秒防意外入眼

（中央社台北23日綜合外電報導）美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）明天將挑戰赤手獨攀台北101。這項挑戰在直播時將沒有任何安全繩索，Netflix因此對直播設下安全機制，避免意外狀況直入全球觀眾眼簾。

美聯社報導，Netflix明天將在「赤手獨攀台北101：直播」（SKYSCRAPER LIVE）轉播霍諾德的大挑戰，節目中設置10秒延遲機制以因應突發狀況出現，並會視天氣好壞決定是否進行，整個節目將由美國知名體育主播鄧肯（Elle Duncan）報導。

廣告 廣告

「赤手獨攀台北101：直播」是鄧肯轉戰Netflix的首秀，她坦言這與一般轉播體育賽事不同，真正的攸關生死：「你不會在轉播一場比賽時去想，『如果有人死了怎麼辦？』但這次是真的有生命危險，風險高得多。我必須認清現場情境與氣氛。」

鄧肯將在2小時直播節目中向全世界報導這項盛事，她指出這個節目的核心就是說故事，就是看著某個人去做一件一般人眼中，實際上是一件瘋狂的事，要試著讓觀眾理解他為什麼這麼做。這需要營造戲劇性、張力與娛樂性，同時也要拿捏好語氣與分寸。

「赤手獨攀台北101：直播」也將邀請多位來賓參與，包括攀岩專家哈靈頓（Emily Harrington）與伍茲（Pete Woods）、前美國國家航空暨太空總署（NASA）工程師羅伯（Mark Rober），以及世界摔角娛樂公司（WWE）明星羅林斯（Seth Rollins）。

霍諾德計畫在無防護狀態下，以徒手攀登高達508公尺、沒有容錯空間的台北101，Netflix將於台灣時間24日上午9時作全球直播。（編譯：屈享平）1150123