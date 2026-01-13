挑戰跨性別運動員禁令 美最高法院將審理

法新社報導，美國最高法院13日將介入跨性別選手參加女性體育賽事的爭議性敏感問題，並預期將在6月或7月初作出裁定。

由保守派主導的最高法院，將審理針對愛達荷州(Idaho)與西維吉尼亞州(West Virginia)禁止跨性別運動員參與女子賽事的挑戰。

美國近年來已有20多個州通過法律，禁止出生時被指定為男性的運動員參加女性賽事。

這9位大法官將審理的愛達荷州案件，是源自於這個共和黨主導的州在2020年通過的「女性體育公平法案」(Fairness in Women's Sports Act)。

一名愛達荷大學的跨性別運動員對這項法案提出訴訟，而下級法院裁定這項法案違反美國憲法的平等保護條款。

至於西維吉尼亞州2021年的「解救女子運動法案」(Save Women's Sports Act)，則遭到一名中學生挑戰，這名學生未能獲准加入女子田徑隊參賽。上訴法院裁定，這項禁令等同於性別歧視，違反了「1972年教育法修正案」第九條(Title IX)，這項聯邦民權法禁止在教育項目中存在基於性別的歧視。

美國總統川普(Donald Trump)去年2月簽署一項行政命令，旨在禁止跨性別女性參加女子體育賽事。他表示，「從今後，女子體育將只屬於女性」，「對女子體育的戰爭結束了」。

這項行政命令透過停止對學校提供聯邦資金方式，要求學校不得讓跨性別女性參加女子體育賽事。

最高法院的保守派與自由派大法官比例是六比三。大法官去年審理了2起備受矚目的跨性別案件，分別是維持田納西州禁止向未成年人提供跨性別醫療的法律、以及支持川普將跨性別軍人從軍中開除。(編輯：沈鎮江)