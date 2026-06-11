挑戰農曆七月夜跑！伊藤潤二路跑結合恐怖場景 巨型人頭氣球、富江現身新北與台中

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伊藤潤二狂熱城市夜行路跑。圖／木棉花國際提供

今年農曆七月，一場結合夜間路跑與恐怖美學的「伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑」即將登場。活動打破傳統賽事形式，將大型沉浸式裝置與詭譎氛圍搬上賽道。新北場與台中場分別於8月22日及8月29日舉行，門票即日起正式開賣，邀請民眾親自踏上夜色跑道，體驗日本恐怖大師筆下的戰慄世界。

有別於一般白天賽事，本次活動主打「城市夜行」概念，透過交錯的燈光、音效與場景規劃，讓參賽者在夜跑過程中逐步走進伊藤潤二的異想空間。賽道沿途設有多座大型主題裝置，包含真實漂浮於夜空的巨型「人頭氣球」，以及粉絲熟悉的「十字路口美少年」。參賽者可親自上前詢問：「請問我的愛情有結果嗎？」重溫經典的愛情占卜場景。

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除了詭異的美少年，以百變樣貌著稱的「富江」也將現身賽道，展現其令人迷戀的獨特魅力。主辦單位同步推出三大組別的全新設計路跑物資，將恐怖美學完美融入實用商品。粉絲可選擇趴附於肩上的「蛞蝓少女肩上娃娃」，或是包含蠟燭頭帶、鐵槌與詛咒娃娃的「雙一詛咒三件套」，親身化身雙一進行瘋狂的詛咒儀式。

在周邊商品部分，更推出富江主題的冷水瓶、兩用頸枕與大浴巾等生活用品，讓恐怖元素悄悄侵入日常。2026《伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》新北場選址於新北微風運河，台中場則於台中東海大學舉辦。欲感受伊藤潤二獨特風格的民眾，請把握購票機會，詳細資訊與報名請至「朗朗報名網」查詢。



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