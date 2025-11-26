即時中心／高睿鴻報導

民進黨近日召開選舉對策委員會，為明（2026）年縣市長大選積極布局，針對艱困選區苗栗縣，選對會建議徵召2屆苗栗縣議員、年僅41歲的陳品安，挑戰尋求連任的苗栗縣長鍾東錦。選對會已向黨中執會提議徵召，而中執會則預計將在今（26）日下午確認提名。

面對握有執政優勢的鍾東錦、加上苗栗縣向來被民進黨視為艱困選區，陳品安預計會有一場硬仗；但她之前仍向媒體表示，將全力輔選所有黨籍的地方民代候選人，不僅如此，也會積極找無黨籍、友黨合作。例如，可能參選頭份市長的無黨籍議員曾玟學、有意競爭竹南鎮長的時代力量黨議員葉忠倫，陳品安都表態有意找這些人合作；同時，她亦相當有自信地表示，「我會是最有活力的母雞」。

快新聞／挑戰鍾東錦！民進黨拍板讓「她」選苗栗縣長 中執會今提名

苗栗縣議員陳品安長期深耕地方，得到許多縣民認可。（圖／民視新聞資料照）

據悉，陳品安年齡僅41歲，過去曾擔任律師、現為2屆苗栗縣議員；另一方面，她也曾在2022年縣市長大選時，與曾玟學共同為民進黨苗栗縣長候選人徐定禎助選，擔任其競選總部發言人。

之前選對會正式提出建議、認可陳品安選縣長，她也回應說，十分感謝黨中央認可；不僅如此，總統還當面大讚她年輕、專業、無負評，看好陳品安能奮力爭取苗栗鄉親認同。

