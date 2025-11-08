挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸
共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州州長，將在2026年的州長選舉中挑戰民主黨籍的現任州長霍楚(Kathy Hochul)。斯特凡尼克的競選將以可負擔性為主軸，具體政策包括減稅、降低生活成本、終止「庇護城市」政策和廢除保釋改革等。
斯特凡尼克競選視頻長達兩分半鐘，重點關注可負擔性問題，並批評霍楚的領導。「在霍楚失敗的領導下，紐約已成為全美最難負擔的州，稅收、能源、公共事業、租金與食品價格皆居高不下，讓勤奮的家庭不堪重負」。她表示，「我參選州長，是要為奧本尼帶來新一代的領導，讓紐約重新成為對所有家庭都負擔得起、安全宜居的州」。
斯特凡尼克的主要政見包括減稅、降低生活成本和能源成本、終止「庇護城市」政策、廢除保釋改革、支持家長權益及擴大教育選擇等。
作為保守派女議員，斯特凡尼克代表紐約州北部的第21國會選區，目前正連任第六屆。她以川普(Donald Trump)總統的堅定盟友形象聞名。川普去年曾提名她出任美國駐聯合國大使，但後來因擔憂共和黨在眾院多數席位過於微弱而撤回提名。斯特凡尼克本次競選視頻並未提到任何與川普相關內容。
至截稿時，紐約州共有56位共和黨郡主席表態支持斯特凡尼克參選州長，這些郡主席合計代表超過72%的加權選票。根據規定，獲得50%支持即可成為紐約州共和黨提名人。斯特凡尼克目前已成為共和黨的準州長候選人。
斯特凡尼克同時獲得共和黨主席考克斯(Ed Cox)以及州眾議會34名共和黨議員的背書，幾乎囊括黨團多數成員，包括州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)。
紐約州共和黨將於明年初召開大會，提名州長候選人。在2022年的州長選舉中，前聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)雖早早成為黨內領先者，最終贏得提名，但仍需在初選中擊敗三名對手。
除了斯特凡尼克，現任副州長戴加多(Anthony Delgado)也已宣布參選。紐約州選民將於2026年11月3日投票選出州長與副州長。民主黨已主導州長官邸長達20年，上一任共和黨州長是1995年至2006年間在任的柏德基(George Pataki)。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
其他人也在看
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 9 小時前
三太子盃》大滿貫3冠王羅耶爾寶刀未老 攜手拉蒙斯勇奪男雙金盃
2025年台灣華國三太子男網挑戰賽雙打決戰，44歲荷蘭老將羅耶爾（Jean-Julien Rojer）無愧為大滿貫3冠王，攜手美國搭檔拉蒙斯（Nathaniel Lammons）連續搶7得手，7：6（7：4）、7：6（8：6）力退日本第4種子上杉海斗／渡邊聖太，連續兩站挑戰賽笑捧冠軍。自由時報 ・ 6 小時前
早餐吃得晚「死亡風險竟上升8%至11%」！ 最佳進食時間曝光
醫學研究指出，早餐進食時間可能影響健康與壽命！根據發表在《Nature Communications Medicine》期刊的研究發現，太晚吃早餐的人不僅身心健康容易隨年齡惡化，死亡風險也可能隨之增加。姊妹淘 ・ 16 小時前
「喪屍煙彈」暴增3倍！本世紀最危險毒品肆虐 醫：令人性情大變
近期多起車禍與「喪屍煙彈」的使用相關，引發社會關注！對此，北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師指出，含有依托咪酯成分的電子煙會影響中樞神經，導致使用者行動僵硬甚至身體彎曲，呈現如同「僵屍」般的姿勢，因而得名。中天新聞網 ・ 1 天前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文啟程赴德出席「柏林自由會議」
前總統蔡英文今（8）日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，蔡英文表示，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。這次是蔡英文卸任總統後第台視新聞網 ・ 4 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
華航旅展首日 機票銷售張數年成長1成
華航（2610）在2025台北國際旅展首（7）日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長10%，新會員人數增加逾2,000名。華航看好，接下來三日旅展買氣續旺，迎跨年、寒假及春節出國潮。中時財經即時 ・ 5 小時前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 13 小時前
解碼國際／川普vs曼達尼 老將與新秀可望棋逢敵手？
法新社6日報導，美國總統川普(Donald Trump)熱愛挑戰新的政治對手。但他和準紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)是否會棋逢敵手？ 老將vs新秀 這位共和黨領袖和這位年輕民主社會主義者之間的對決，可望界定川普2.0的下一階段走向。 在烏干達出生的曼達尼，即將成為美國最大城市的首位穆斯林與南亞裔市長，但川普似乎樂於拿他來當對比，不但給他貼上共產主義者的標籤、嘲諷他的姓氏、還威脅要削減紐約市(NYC)的聯邦撥款。 但他的對手也不是省油的燈，曼達尼已展現出能夠以其人之道還治其人之身。 身為前實境秀明星，川普很少看到有人能搶走他的風頭，但34歲的曼達尼在4日的勝選之夜上演了這齣戲碼。他在群眾熱烈的歡呼聲中說，「川普，因為我知道你正在看，我有4個字要給你─調大音量！」 白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)隔天陪同川普搭乘空軍一號(Air Force One)時，證實川普確實有收看曼達尼的演說。 先過這一關 川普和曼達尼算是─至少有部分是利益結合的敵人(enemies with benefits)。 左派的曼達尼在整個競選過程中把川普當標靶，指控他「法西斯主義」中央廣播電台 ・ 1 天前
政院人士：通盤審慎研議修正財劃法 盼均衡台灣
（中央社記者賴于榛台北8日電）財劃法議題備受關注，政院人士指出，單靠修正公式分母無法解決新版財劃法的問題，因此會全盤檢討修正，財政部正依行政院事權及支出權責檢討結果，以及4次邀集地方會商共識的水平分配面向，通盤審慎研議。中央社 ・ 13 小時前
聯合國安理會解除對敘利亞總統制裁
聯合國安理會於周四決定解除對敘利亞總統艾哈邁德‧沙拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。後者計劃下周一前往華盛頓與美國總統特朗普舉行會晤，成為敘利亞獨立以來首位訪美總統。中國在表決中投了棄權票。德國之聲 ・ 1 天前
女武神奪隊史首勝 總教練彭武松：是一次很大的鼓舞
女武神今（8）日在木蘭聯賽對上臺北熊讚的比賽，靠著高馨在下半場的12碼罰球，終場以1比0擊敗臺北熊讚，這一勝不僅是女武神...Go Goal 勁球網 ・ 5 小時前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 13 小時前
日相：臺海穩定攸關日本安全
記者賴名倫／綜合報導 日本首相高市早苗7日出席眾院預算委員會時，指出倘若臺海爆發軍事衝突，將可能對日本構成安全保障法制列舉的「存亡危機事態」，強調將設想嚴峻局青年日報 ・ 3 小時前
馬祖語國家語言生活節登場（3） (圖)
2025馬祖語國家語言生活節8日在連江縣南竿鄉馬祖村登場，8日舞台區壓軸由在馬祖擁有高知名度的王建華（左）、李翠雲（右）夫妻檔合體獻唱，以家鄉話「閩東語」高歌多曲。中央社 ・ 9 小時前
胡宇威《星廚》切菜分神「當場濺血」 陳庭妮反應曝光
藝人胡宇威日前在料理實境節目《星廚之戰》擔任廚助，沒想到一時分神不慎劃傷手指，當場血流如注，嚇得他直呼：「完蛋了！」隨即不停地用毛巾止血，並緊急向場邊尋求醫療援助。而身處另一張料理桌的妻子陳庭妮，竟對突發意外毫不知情。直到經工作人員提醒後，她才驚覺情況。陳庭妮立刻夾起一塊剛完成的豬肉，上前關心並暖心餵食給胡宇威，甜蜜放閃。中天新聞網 ・ 8 小時前
台中第二市場"滷肉飯"店湧排隊人潮 中午前就全賣光
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 8 小時前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 18 小時前
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
川普總統在目睹自家共和黨遭遇至少是六年來最慘重選舉失敗數小時後，5日於白宮會見了聯邦參院共和黨人，要求他們廢除參院的「費...世界日報World Journal ・ 1 天前
陸首例冷凍人！癡情男不捨妻癌逝「冷凍遺體」盼復活 8年後同居新女友
綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩...CTWANT ・ 10 小時前