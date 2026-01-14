挑戰韓文單曲 洪暐哲壓力不小

洪暐哲日前於西門町紅樓前廣場舉辦全新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會。（年代整合行銷提供）

洪暐哲接連參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》演出，人氣攀升，今年將舉辦專場演唱會及推出新專輯，他說：「去年對我來說是累積，也是爆發，希望把這幾年所有學到的東西，都放進音樂裡呈現給大家。」

日前，洪暐哲於西門町紅樓前廣場舉辦全新單曲〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會，現場首度公開演唱韓文新歌，吸引大批歌迷到場支持，場面相當熱烈，甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場互動，讓洪暐哲感動說：「看到不同國家的粉絲為了我來到這裡，真的很不可思議，也很感謝。」他也心疼地說：「很多粉絲從白天一路等到晚上，天氣又這麼冷，真的辛苦他們了！」

洪暐哲接連參與音樂劇《我的遺願清單》與戲劇《整形過後》演出。（年代整合行銷提供）

新歌〈어쩌면 너도（或許你也）〉是洪暐哲為戲劇《整形過後》獻唱的韓文插曲，描寫人們在生命裂縫中尋找修補方式的過程，有人選擇手術刀，有人選擇時間，而洪暐哲則用歌聲，替一段來不及好好告別的感情，找回最真實的模樣。

談到錄唱過程，洪暐哲壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情歌，他說：「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」這份用心也成功反映在作品中，獲得不少粉絲與觀眾好評。

談到新歌〈어쩌면 너도（或許你也）〉錄唱過程，洪暐哲壓力不小。（年代整合行銷提供）

除了獻聲演唱插曲，洪暐哲也在《整形過後》中飾演護理師林麟，談到首次拍戲的心情轉折，他坦言：「剛開始拍攝真的可以用『驚嚇』兩個字形容，因為以前唱跳表演舞台的妝造都很精緻，但拍戲時導演要求要自然、貼近護理人員的設定，所以我幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容，一開始真的很焦慮。」直到看見鏡頭中的自己，他才慢慢理解導演的用意。

