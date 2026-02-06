挑戰飯店業年終王！晶華酒店最高7.1個月 煙波最高6個月

生活中心／賴俊佑報導

飯店業年終獎金讓人羨慕！台北晶華酒店去年創下全年業績歷史新高，員工年終獎金為3.2個月起，加上年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月，是目前已知飯店業最高；另外，煙波國際觀光集團2025年營收逆勢成長3%，全體員工平均年終約2.7個月，最高上看6個月。

晶華年終最高7.1個月！挑戰飯店業年終王

受惠商務客需求回增，晶華酒店集團2025年台北晶華酒店住房、餐飲，以及旗下麗精精品事業都創下好業績，其中台北晶華酒店於2025年12月單月、第四季與全年業續都創歷史新高，全年總營收達68.33億元、年增8.50%，為近8年新高。

台北晶華酒店年終獎金出爐！員工年終獎金3.2個月起跳，若加上年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月，是目前已知飯店業最高。

煙波集團今年年終最高6個月。(圖／煙波國際觀光集團提供)

煙波去年營收逆勢成長3%！年終最高6個月

煙波集團表示，2025年出境旅遊創歷史新高、國旅市場遭受明顯排擠，加上電價上漲、食材與人力等營運成本齊升，以及煙波蘇澳四季雙泉館受到颱風淹水事件休館整復近1個月、造成近6,000餘萬元損失，煙波集團2025年全年營業額較2024年逆勢成長3%。

煙波集團表示，全體員工平均年終約2.7個月，年終獎金最高上看6個月，並將於2026年全台再增添嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等四間飯店據點，力拼2027年營收突破50億元。

