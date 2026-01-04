挑戰首波寒流！今晨最低溫新竹6.5度 午後迎「強冷氣團」4關鍵特徵

強烈大陸冷氣團還沒離開！今（5）天受到輻射冷卻影響，各地清晨偏冷，台灣本島平地最低溫落在新竹縣6.5度、離島金門也僅有6.1度，白天中南部日夜溫差大、最高可達26度，氣象專家林得恩指出，今天下午另一波強烈大陸冷氣團再南下，有望挑戰「2026首波寒流」，而未來兩周氣溫都低於平均值，偏冷天氣預計一路持續至月中。

中央氣象署今天針對16縣市發布低溫特報，最低氣溫降至10度以下，其中金門更可能出現連續低於12度的橙色燈號，而今天輻射冷卻影響，全台日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施。

白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降；離島天氣，澎湖晴時多雲，約17至20度，金門晴時多雲，12至21度，馬祖多雲，約11至15度。

1/5全台天氣預報。圖／中央氣象署

降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴；今天清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；強風部分，今白天起東北風增強，桃園至台南、台東、基隆北海岸、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有局部平均風級以上或陣風8級以上發生的機率。

未來一周天氣。圖／翻攝自FB@報天氣 - 中央氣象署

此外，林得恩提到，今天下半天開始，另一波新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣有4點關鍵特徵，「先濕冷、後轉乾冷」、「強度有機會衝到2026首波寒流等級」、「冷持續時間長」、「山區降雪機率增大」。

林得恩表次，今天白天開始桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會，明日環境水氣逐漸減少，不過需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象，也因此加持恐達到寒流等級。

林得恩更說，未來2週溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，而這波最冷時段則會落在6日晚間至10日清晨之間，等到12日開始可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後，這波低溫也讓北部及宜蘭地區約2000至2500公尺，及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，5日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏東風轉偏北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

