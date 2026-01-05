挑戰首波寒流！平地驚現「5度低溫」極冷時間曝光

周三起受強烈大陸冷氣團影響全台寒冷。（示意圖／東森新聞）





挑戰寒流！綜合中央氣象署及氣象專家分析，周三起受強烈大陸冷氣團影響全台寒冷，且因輻射冷卻效應的加持，有機會於周三、五、六清晨達到寒流等級，平地最低溫下探5度。

氣象署預報

中央氣象署表示，明（6）日強烈大陸冷氣團持續南下，氣溫逐漸下降，低溫中部以北及宜蘭約14至15度，南部、花東約16至18度，降雨部分因水氣減少雨區漸縮。

中央氣象署接著指出，周三、四（7-8日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，整天感受寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約10至12度，南部及花東約13至14度，其中中南部日夜溫差大，須留意，冷氣團預計要到周五才會逐漸減弱。

本周氣溫變化。（圖／中央氣象署）

挑戰寒流

氣象專家林得恩表示，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵「先濕後乾、強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下、冷的持續時間偏長、山區降雪機率增大」，其中冷氣團強度，由於輻射冷卻效應的加持，美國AIGFS今早最新數值模式顯示，周三、五、六清晨有機會達寒流等級，平地最低溫下探5度。

此外，林得恩指出，今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會，提供欲追雪者參考，也提醒民眾做好保暖準備。

低溫下探5度。（圖／翻攝自林老師氣象站 臉書）

