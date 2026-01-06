挑戰首波寒流！未來4天急凍「恐跌破5℃」 專家：2族群注意

【高沛生／綜合報導】寒流即將報到，清晨低溫恐再下探。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，未來數日在晴朗穩定條件下，輻射冷卻效應將顯著增強，明起連續多天清晨都有出現極端低溫的機率，不排除本島平地低溫跌破5°C，提醒民眾務必留意日夜溫差與保暖，家中年長者與心血管疾病患者更須特別注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今晨截至5:12，本島縣市平地最低氣溫出現在台南楠西區，僅8.0°C。各地平地最低溫約落在8至13°C之間，其中北部新北石門區10.3°C、中部台中霧峰區10.3°C、南部台南楠西區8.0°C、東部宜蘭頭城鎮12.8°C，整體氣溫仍持續下降中。

吳德榮表示，今晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海面有降水回波，北部與東半部出現零星降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，乾冷空氣自今晨起持續南下，各地將先後轉為晴朗，氣溫快速下滑，且愈晚愈冷，早出晚歸的民眾務必添加衣物。

依最新模式推估，各地氣溫分布方面，北部約8至14°C，中部8至20°C，南部8至23°C，東部9至22°C。而更需留意的是，明日至週六清晨，強冷空氣將籠罩台灣，其強度雖與前一波相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應更強，連續多個清晨都有再創入冬以來本島平地最低氣溫的機率，低溫可能降至5°C以下，並有機會成為入冬首波寒流。

吳德榮提醒，週三至週六清晨天氣晴冷，白天可能不覺得冷，但入夜後將轉為極度寒冷，部分地區恐反覆刷新低溫紀錄，日夜溫差劇烈。家中若有年長者及心血管疾病患者，需加強保暖與照護，以確保安全。

後續天氣方面，模式顯示週六白天至下週一天氣仍維持晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫緩步回升，但清晨與夜間氣溫依舊偏低，日夜溫差大，仍需留意。至於高山降雪條件，吳德榮指出，雖然2000公尺以上高山氣溫仍可降至0°C以下，但水氣不足，降雪條件不佳，無須過度期待。

強烈大陸冷氣團南下，今晨在輻射冷卻加持下，各地氣溫明顯偏低，入夜後氣溫會再降。中央氣象署

