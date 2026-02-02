挑戰馬勒第五號！NTSO國際青少年管弦樂營甄選倒數

想站上專業舞台、挑戰交響樂經典鉅作嗎？2026 NTSO國際青少年管弦樂營甄選進入最後倒數，報名將於2月10日下午5點截止。國立台灣交響樂團提醒，有志接受正規管弦樂訓練、並勇於挑戰高難度曲目的青少年樂手，務必把握最後機會。

創辦於1991年的NTSO國際青少年管弦樂營，至今已連續舉辦35年，是國內具指標性的青少年音樂培訓營隊。多年來透過系統化訓練、國際師資交流與正式舞台演出，陪伴無數年輕樂手在關鍵成長階段拓展視野、累積實力。

本屆樂營邀請旅居巴黎、近年於多項國際指揮大賽屢獲佳績的廖元宏擔任指揮，並與鋼琴家張凱閔、小提琴家丁章媛及國臺交大提琴首席洪薇安攜手演出貝多芬《三重協奏曲》。交響樂曲目則首度挑戰高難度的馬勒《第五號交響曲》，該作以龐大結構、密集合奏與高度耐力要求聞名，對青少年樂手而言是一場全面性的音樂考驗。廖元宏指出，希望透過這首作品，讓學員在有限集訓時間內，體驗接近職業樂團等級的排練強度與舞台標準。

師資陣容同樣堅強，延攬多位來自歐洲一線樂團的首席與重要演奏家，涵蓋弦樂、管樂與擊樂完整編制，並由國臺交樂團首席張睿洲率領首席群授課，打造與國際專業樂團接軌的高規格訓練環境。

成果音樂會將於8月5日在臺中國家歌劇院、8月6日於衛武營國家藝術文化中心、8月8日在金門縣文化局演藝廳登場；另於8月2日舉辦教授室內樂音樂會，深化學習與交流。國臺交表示，樂營甄選已進入最後階段，歡迎具備實力與企圖心的青少年樂手勇敢報名，迎向更高標準的音樂挑戰。

NTSO國際青少年管弦樂營資訊請詳閱NTSO官網。報名相關事務請電洽NTSO 04-23391141分機163。(編輯：宋皖媛)