挑戰馬斯克！陸推新規助火箭企業上市 瞄準SpaceX壟斷地位

大陸上海證券交易所26日發布《上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第9號—商業火箭企業適用科創板第五套上市標準》，為大陸商業火箭企業提供IPO快速通道，免除部分財務要求。這項新規立即生效，意味著上交所可接受符合條件企業的IPO申報。《路透社》指出，美國目前在火箭第一級的回收、再利用方面佔據主導地位，大陸此舉旨在彌補其航太能力與美國之間的差距。

上交所發布新規為大陸商業火箭企業提供IPO快速通道，免除部分財務要求。 （圖／翻攝新華社）

據《新華社》26日報導，新指引建立在今年6月發布的科創板「1+6」改革政策基礎上，當時證監會明確提出支持商業航天等前沿科技領域企業適用科創板第五套上市標準。第五套標準採用「市值加研發」作為主要評估方式，要求「市值大於等於40億元人民幣（約180億元新台幣）加核心技術突破加階段性成果」，不對企業營收和淨利潤規模作出要求。

廣告 廣告

根據新規，商業火箭企業需在申報時至少實現採用可重複使用技術的中大型運載火箭發射載荷首次成功入軌道的階段性成果。企業必須在擁有關鍵核心技術基礎上具備明顯技術優勢或重大突破，對於承擔國家任務、參與國家工程項目的商業火箭企業予以優先支持。

據《路透社》報導，快速通道免除了大陸火箭企業盈利和最低收入門檻的要求，而是要求它們達到關鍵的技術里程碑，包括使用可重複使用火箭技術成功進行一次軌道發射。

SpaceX仍是全球商業太空飛行的主導力量。（圖／美聯社）

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的航太巨頭SpaceX目前在可重複使用火箭技術上幾乎處於壟斷地位，其標誌性的獵鷹9號是唯一定期發射並用於將衛星送入軌道的可重複使用火箭型號。而北京正尋求縮小與美國在太空能力方面的差距。

本月稍早，大陸領先的民營火箭企業藍箭航天成為首家進行全可重複使用火箭測試的國內實體，發射了新型朱雀3號火箭，展現追趕SpaceX的雄心。雖然此次發射未能完成回收火箭助推器的關鍵步驟，但大批大陸國有和民營企業正爭相測試發射自家的可重複使用火箭。

藍箭航天已表示希望在2026年中進行第二次朱雀3號發射時，展示成功的火箭回收。該公司指出，火箭研發的資本密集特性意味著若要與SpaceX競爭，必須獲得大陸資本市場的支持。上交所規則並未要求火箭企業必須成功回收火箭，只需使用可重複使用火箭技術將衛星送入軌道，而藍箭航天在本月的發射中已達成此目標。

大陸長征十二號可重複使用運載火箭首飛。（圖／翻攝微博「China航天」）

新指引還要求企業在商業火箭的研發、製造過程具備相關承研承製資質，在商業火箭發射前應取得發射許可。此外，商業火箭企業需排名靠前、在產業鏈中佔據重要地位，企業的商業火箭業務或產品應該有清晰的目標市場，相較於競爭對手具有先發優勢。

大陸多次將SpaceX對低軌道衛星的壟斷描述為國家安全風險，正積極推動自己的衛星星座，希望在未來數十年內達到數萬顆衛星的規模。商業航天作為涵蓋火箭發射、衛星製造與運營、太空旅遊等市場化航天活動且潛在規模達萬億級的新賽道，有望通過資本賦能實現更好發展。

延伸閱讀

全球懸賞1300萬元獎金！陸華為求解存儲難題

AI帶動PCB升級 專家研判搶料大戰恐持續

預估2026台灣GDP成長坐3望4 學者籲加速產業AI化續享紅利