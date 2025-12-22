挑戰高收入就選這家！永慶房屋逆勢展店，保障業務新人首年72萬收入

永慶房屋提供業務新人首年前12個月、每月6萬收入保障72萬元，大受求職者好評。圖/永慶房產集團提供





永慶房屋持續擴大店數規模，朝雙北市350店目標邁進。永慶房屋11月初對外宣布提前部署展店計畫，不到兩個月即公布最新進度，將鎖定雙北市重劃區與重要交通樞紐展店，確定於2026年第一季在新北市土城區新設1家門店，成為永慶在土城的第11店，穩居當地房仲店數第一。而日前推出的「永慶薪自由」提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，搭配「月排休最高10天」制度，大受求職者好評，永慶房屋透露可先面試、年後再報到，歡迎想挑戰高收入的人才把握年前轉職時機！

永慶房屋總經理吳良治表示，土城區具完整產業與交通條件，區內工業區與科技產業支撐穩定就業人口，除捷運板南線外，未來萬大線通車後將進一步強化交通機能。相較新北第一圈行政區，土城房價具競爭力，看好土城後市發展，決定加碼展店。針對房市受到第七波信用管制而略顯降溫，吳良治指出，永慶房屋展店仍重點布局重劃區與交通節點。重劃區可承接台北市外溢自住買盤，在市場回歸自住的環境下，需求相對穩定；而交通樞紐周邊生活機能成熟，剛性需求強，亦是展店重點。

永慶房屋重點布局重劃區與交通節點，2026年第一季將在新北市土城區新展1店，是永慶在土城的第11家門店。圖/永慶房產集團提供

在展店推進同時，永慶房屋也加大徵才力道。「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月、每月6萬元的收入保障，協助新人在無經濟壓力下投入專業培訓與客戶服務。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，除薪資保障外，公司亦設有「幸福成家基金」，依個人表現每人每年最高可爭取250萬元，且不受年資與職級限制，新進同仁只要表現優異即有機會獲得。

在工時與休假制度方面，永慶房屋推動「月休最高10天」制度，除原有每月7天例假外，績效達標者、完成工作目標，可再獲最多3天「有薪福利假」，全年最高可享36天有薪假，且特休另計。永慶內部統計顯示，今年4月至11月期間，超過5成經紀人員成功取得有薪福利假，整體工時亦持續下降。

此外，永慶房屋也持續推動多元與共融的職場文化，採行「專長分工」制度，強調團隊合作與流程貢獻，並導入自主研發的AI智能系統，依員工特質提供工作建議，提升服務效率。11月舉辦的「永者饗宴-獎勵旅遊」，也跳脫業績導向，從團隊合作、社區服務及專業能力等多面向評選，多位年資未滿1年的同仁亦獲得肯定。

永慶房屋以前瞻布局啟動擴大展店與人才招募，推出「永慶薪自由」方案，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，並結合AI創新、團隊合作與完善福利，打造兼顧高效率、高收入與高生活品質的職場環境。憑藉在創新、品牌、服務及雇主品牌等面向的卓越表現，永慶房屋屢獲國內外大獎，更是台灣房仲業唯一連續8年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，成為房仲產業的就業首選。



憑藉在創新、品牌、服務及雇主品牌等面向的卓越表現，永慶房屋屢獲國內外大獎，更連續8年獲「亞洲最佳企業雇主獎」。圖/永慶房產集團提供

