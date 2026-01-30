挑戰高空超難動作！Ozone無預警突擊單飛黃文廷

【緯來新聞網】「Ozone」黃文廷推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，以甜蜜戀愛為主題，打造一首結合節奏感與畫面感的全新作品，不僅親自參與詞曲創作，也參與舞蹈設計，舞蹈中除了可愛又具記憶點的「T」字手勢，更加入側翻、空中迴旋踢等高難度動作，在速度、力量與節奏控制之間取得巧妙平衡，讓可愛與帥氣自然並存。

黃文廷推出個人單曲。（圖／ 索尼音樂提供）

黃文廷難得一個人進錄音室，「因為每個人聲音特色不一樣，所以我能學習每個人不同的優點，這次個人歌曲錄製時，也想像到每個人的影子，把之前團體中學到的東西都結合起來，是很棒的經驗」。



他表示過去可能錄音時只專注在自己的段落上，這次得把整首歌當做一個故事，有起承轉合、有推進感，需要去練習和呈現，在事前也花了一番功夫練習，以最貼近自身狀態的方式，唱跳出專屬於自己的戀愛舞曲。

子翔（左起）、哲言、祖安現身支持文廷（左二）。（圖／ 索尼音樂提供）

MV拍攝當天，黃文廷維持一貫可愛、略顯呆萌的形象，為了挑戰踢開水瓶瓶蓋而不斷嘗試，踢個不停，畫面逗趣又真實。拍攝過程中，Ozone成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」



他們故意笑說只是路過，但這份心意讓黃文廷笑容停不下來，感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給Ozone唱嗎？」

