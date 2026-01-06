挑戰「傅家」？何啟聖表態參選花蓮 傅辦：傅沒要選

花蓮縣 / 綜合報導

2026選戰逼近，黃復興出身、資深媒體人何啟聖表態，有意代表國民黨出戰花蓮縣長，認為傅崐萁以及太太徐榛蔚，輪流掌控花蓮縣。另外傳出民進黨有意跟花蓮地方勢力魏家合作，加上議長張峻系統，力拚扳倒傅家勢力，對此張峻也回應尊重國民黨初選產出的人選。

資深媒體人何啟聖：「花蓮不姓傅，花蓮是花蓮人的花蓮。」把矛頭指向，傅崐萁徐榛蔚兩夫婦，長期把持花蓮，他是國民黨黃復興系統出身。

資深媒體人何啟聖說：「徐榛蔚她的縣長任期屆滿，又能夠指定這個接班人，的這樣的一個情況之下，這種的政治的世襲，這種的家族的壟斷，應該要有人能夠站出來，能夠打破。」不滿傅崐萁及太太徐榛蔚，輪流掌控縣政與政治資源長達23年，表態希望代表國民黨出戰花蓮縣長。

但現在藍營有意人選眾多，何啟聖有孫文學校總校長張亞中力挺，傳出背後有傅崐萁系統奧援的，吉安鄉長游淑貞，以及前花蓮市長葉耀輝，也挾帶政治資歷要來挑戰。對此吉安鄉長游淑貞也表示，未來若國民黨內有任何制度性的安排，將會坦然面對，也已做好接受最嚴格檢驗的準備。

資深媒體人何啟聖：「我主張的，舉辦黨內的，一場公平，公正，公開的初選，政治勢力不剷除，我覺得銳意革新，將會成為國民黨最大的一個嘲諷。」至於國民黨出身，現任無黨籍議員魏嘉賢，已經表態參選，傳出民進黨有意跟魏家合作，加上議長張峻系統，力拚扳倒傅家勢力。

花蓮縣議長張峻說：「我尊重國民黨的那個，徵召或者是提名的人選，那我現在目前最在意的，那就是我們光復鄉，這個重建經費的編列。」2026花蓮縣長之爭，群雄爭霸。

