挑戰「強烈大陸冷氣團」吳德榮曝下波急凍時間

今晨各地氣溫約落在12至14度之間，氣象專家吳德榮指出，明起天氣轉為晴朗，氣溫逐步回升；不過，周四元旦起又將有新一波冷空氣南下，周五、周六影響最明顯，強度上看大陸冷氣團，並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨各地雲量仍多，迎風面回波消長、大台北東側、宜蘭明顯降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。

吳德榮表示，明（29日）各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨。周二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣局部短暫降雨的機率、逐日提高，白天氣溫略降；其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

吳德榮表示， 周四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。周五、六（2、3日）冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

吳德榮表示，歐（ECMWF）、美（GFS）傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。既然目前的各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整；故究竟是什麼等級的冷空氣？宜再觀察，勿驟下定論。

