挑戰一日裝修工人 鹿希派分享開餐廳心路歷程

（中央社記者洪素津台北2日電）星二代鹿希派、徐新洋揪胡釋安齊挑戰一日裝修工人；鹿希派分享開餐廳時都把工班叫在同一天施工，但其實這樣會互相干擾，裝修師傅心很累，體驗過才真的深刻了解。

鹿希派與徐新洋在節目「Yahoo星二代很忙內」找來胡釋安一起挑戰一日裝修工人，節目開場前，胡釋安透過新聞稿分享，在大學時期曾修過木工課程，應該可以贏過鹿希派與徐新洋，一上工胡釋安就給鹿希派和徐新洋「下馬威」，原本需要鹿希派與徐新洋合力搬運的厚重木板，胡釋安竟能獨自扛起，驚人體力讓鹿希派看了超傻眼。

而經過一天工地洗禮，胡釋安說：「我有聽徐新洋跟我說很累，實際來體驗看看，真的是名不虛傳。」鹿希派則有不同感悟，聯想到自己餐廳經營，「開餐廳每一天都是錢在跑，所以過去要裝修最好同一天把所有工班全部叫來，原來這個對師傅們來講是心很累的，因為彼此間會互相干擾，沒有到現場體驗過，真的不會發現這些實際職場細節。」（編輯：李亨山）1141202