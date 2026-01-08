挑戰「與乳房對戲」！ 郭書瑤喊：心情就跟戲裡的何百芮一樣緊張

《何百芮的地獄戀曲》新年爆笑上檔！瑤瑤挑戰「與乳房對戲」。 （彼此影業提供）

喜劇《何百芮的地獄戀曲》已於1/4正式上線，各大平台熱播中！郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲回歸再度瘋狂搞笑，首2集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起超級火熱、爆笑的討論。

在全新一集當中，人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽（郎祖筠飾演），意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀「釣一個男人回來」何百芮最後只得硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅。瑤瑤說雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

郭書瑤（左）穿旗袍被郎祖筠（右）喊「釣一個男人回來」？！（彼此影業提供）

此外，何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

