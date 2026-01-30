挑戰「萬年總召」柯建銘！蔡其昌曝選擇承擔原因：總統希望我在立院多幫忙

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨立院黨團幹部即將面臨改選，除「萬年總召」柯建銘有意爭取連任，立委蔡其昌日前也表態有意參選。對此，蔡其昌今（30）日表示，雖然心中有很多拉扯，但很多前輩都有給他鼓勵，總統賴清德也希望他能在立院多幫忙，所以他毅然決然選擇承擔。他也說，他跟柯總召感情不錯，改選不會成為「賴系」與「非賴系」的對決。

蔡其昌說，民主政治跟政黨政治要走下去，每階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程。（資料照）

針對柯建銘有意爭取連任，蔡其昌今早在立法院受訪表示，黨團每年都會發擔任幹部的意願調查表，他昨天已經把表交出去了，若有很多人有意願擔任幹部，程序上就會先進行協調，還有一段時間，大家不用太急。

蔡其昌也分享，其實他想了很久，有很多個人因素及身為民進黨政治工作者該承擔的事，中間有很多拉扯，但這是一個使命，所以毅然決然選擇承擔。至於是否有人勸進擔任總召？他說，黨內很多前輩都有給他鼓勵與期許，希望他能多一點承擔，總統在一次偶然的機會也向他表示，希望他在立法院能多多幫忙。

媒體問到，總召改選是否成為「賴系」與「非賴系」對決？蔡其昌表示，沒有這個問題，他跟柯總召感情也不錯，過去曾擔任他的幹事長，兩個人都配合的很好，他也多次表達柯總召是黨內不可多得的人才，一輩子奉獻給立法院，相信大家都有看見他的努力。

蔡其昌說，民主政治跟政黨政治要走下去，每階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程，幹部改選結束後，他們還是黨內同志，還是會在黨團內一起運作，所以沒有「賴系」與「非賴系」對決的問題。

至於民進黨立委王世堅認為，朝野黨團應該有多一點協商。蔡其昌表示，民進黨是多元、大鳴大放的政黨，每位委員都有各自的想法、獨到的見解，這就是民進黨的傳統，王世堅委員也是黨內同志，有自己的想法很正常； 多溝通是一定要的，這是民主政治的精髓，多一點善意、多一點理解，無論誰擔任總召，協商都是必要的作為。

