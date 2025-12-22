挑戰1千萬內買房！中和、淡水、新莊最大間 台北、新北市十大熱區出爐

記者陳韋帆／台北報導

房市,環狀線,板橋站,板橋。（圖／記者陳韋帆攝影）

1千萬預算成功買房！永慶彙整近一年實價登錄，整理台北市、新北市1千萬內購屋各別熱門前五行政區，發現坪數最高的分別是淡水、中和、新莊，其中又以淡水買到2~小3房型、25坪空間最大。

數據顯示，台北市中山區近一年千萬內大樓有破百件交易，平均約10坪；萬華區大樓總價中位數則落在600萬元，僅85件交易。新北市部分，淡水區以922件交易量位居第一，千萬內可購得約25坪的2至3房大樓；板橋、新莊及中和區千萬內住宅則以屋齡40年左右公寓居多，平均坪數20坪以上，多屬2房至3房產品。

新北市、台北市千萬以內總價購屋熱區。（圖／永慶房屋提供）

千萬元就能入主北市 中山區小坪數產品為大宗

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區屬於台北市精華區，交通與商圈機能優異，由於土地取得不易，市場提供較多小坪數電梯大樓。這類產品平均坪數落在10坪左右，加上屋齡較大，使得總價相對較低，成為年輕單身族、小資族和通勤族的入門首選。而萬華區雖然總價中位數更低，但交易量僅85件，且大多數為屋齡較高的小坪數住宅。

她說，若比較在意居住空間，文山區和北投區總價千萬以內的公寓產品，就擁有相對較大的住宅坪數，多為平均20坪以上的產品。由於這兩區距離市中心稍遠，且屋齡多在40年至50年間，房價顯得相對親民，對於希望在台北市內保有較大使用空間的族群十分具吸引力。

小資首選！千萬元內買2-3房大樓淡水區最有機會

陳金萍分析，淡水區距離北市核心區較遠，因此整體房價相當親民，近一年千万內交易量高達922件，是尋覓親民房價最有機會的行政區。若願意用時間換取空間，總價千萬元以內仍可購得約25坪、多規劃為2至3房的大樓住宅。雖然淡水公寓總價中位數不到500萬元，但屋齡多落在41年左右，是相當經濟實惠的區域。

最後，她說，板橋、新莊及中和區總價千萬內的住宅，多為屋齡40年左右的公寓，平均坪數20坪以上。這三區由捷運環狀線串聯，並與板南線、機場捷運及中和新蘆線交會，與台北市僅有一橋之隔，生活便利性佳。由於公寓產品大多鄰近捷運、火車交通站點，吸引不少小資家庭落腳，購屋族可依通勤條件挑選適合產品。

