挑戰11年來最短！楊丞琳「耳下3公分」新髮型曝光：本人更好看

娛樂中心／程正邦報導

在演藝圈一向以百變造型著稱的「全能天后」楊丞琳，近期再度突破自我。儘管工作行程緊湊，她仍不忘與粉絲分享生活，1 日她於社群網站公開了一系列新造型照片，宣布自己終於「忍無可忍」，將原本及肩的長度一口氣剪至耳下，俐落的短髮風格瞬間在網路引發熱議。

楊丞琳原本的短髮兩側沒有打薄減短，可以塞在耳後。（圖／翻攝自Instagram@rainie77）

從知性到俏麗：重回 11 年前的「視覺極限」

楊丞琳在照片中展示了前後差異。前陣子她才剛留著層次分明、展現成熟知性美感的及肩長髮；而這回變身，她選擇了極具挑戰性的極短鮑伯頭，長度精準落在耳下 3 公分，並配上標誌性的減齡齊瀏海。

這款髮型不僅完美勾勒出她精緻的五官，也讓整體氣質更顯青春。楊丞琳坦言，上次修剪到這個長度已經是 11 年前的事了，目前自己也還在習慣鏡中的模樣。

網友好評如潮！她率真回應：本人更正

新造型一曝光，留言區立刻被「超正」、「短髮女神」等讚美詞洗版。楊丞琳對此也展現了十足的自信與幽默感，面對粉絲的誇獎，她親自回覆：「本人更好看，哈哈哈！」展現出女神私下率真的一面。

而對於有粉絲感嘆「終於剪短了」，楊丞琳也回覆坦言：「沒錯，忍好久！」顯示出她內心深處其實一直藏著「短髮魂」，最終還是敵不過想動刀的衝動。

楊丞琳坦言「忍很久了」，終於換新髮型，自誇：本人更好看。（圖／翻攝自Instagram@rainie77）

預告新色！過年前將完成「終極 Look」

雖然目前髮色仍維持深色，但楊丞琳在貼文中埋下伏筆，透露自己「好想趕快把頭髮染淺」。她表示，為了迎接農曆新年，過年前必須完成一個最完整的造型計畫。粉絲們也紛紛敲碗，期待她接下來會換上什麼大膽的顏色來搭配這頭俐落短髮。

