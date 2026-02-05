挑戰150米 ！ 海鯤潛艦今晨出海第三次潛航爭取6月交艦

國造潛艦首艘原型艦海鯤號2025.2.05上午8時許出海，執行第3次潛航測試，這也是海鯤潛艦第9度出海測試。據指出，海鯤潛艦本次潛航測試將挑戰下潛150米。截自諸葛風雲/王定宇直播



國造潛艦首艘原型艦海鯤號今天（2/05）上午8時許出海，執行第3次潛航測試，這也是海鯤潛艦第9度出海測試。據指出，海鯤潛艦在上次潛航測試時完成100米深度的目標後，今天這次再度潛航測試將挑戰下潛150米，而且如果明天（2/06）的天候穩定的話，台船與海軍團隊將把握機會持續為海鯤潛艦進行潛航測試，積極向6月份交艦的目標推進。

國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）今天（2/05）上午8時20分左右再度由海軍偵蒐大隊的M109突擊艇等船隻伴隨下駛出高雄港，出海執行第9度海上測試，也是潛航測試的第3次。這也是海鯤潛艦1/30完成100米深度的潛航測試後再度挑戰更深的水深。據了解，今天的測試目標為水下150公尺。

潛艦國造首艘原型艦海鯤號潛艦（舷號711）2026.1.30第二度執行「淺水潛航測試」，下潛照片首度公開。據了解深度達50米。台船公司提供

根據台船公司先前在官網發表的「潛艦國造科普」文章以及新聞稿指出，潛艦國造的海鯤潛艦測試進程在完成深度50至100公尺淺水潛航測試，驗證水密性及平衡穩定性，即會進行深度100公尺至設計最大深度的深水潛航測試，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

台船也表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

國安會秘書長吳釗燮於社交平台X發布國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711） 2026.1.30潛航測試成功的照片，包括空拍其帆罩與潛望鏡在水面下照片，據指出這次潛深達50公尺。截自X平台

在海鯤號完成上述潛航與技術測評等測試後，即交船給「船東」也就是海軍司令部執行「戰術測評」，以確認海鯤潛艦是否具備作戰性能。

在執行戰術測評科目時，海鯤潛艦將會到演習海域浮航與潛航，針對技術方面與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

