挑戰180天極限！《上山吧！台灣隊》攻頂吉力馬札羅 闖非洲大草原大草原美景卻讓人淚崩

《上山吧！台灣隊》到非洲出外景。（三立提供）

三立《上山吧！台灣隊》班底雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max），日前與台灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等人一起展開為期180天橫跨歐、亞、非三大洲的極限挑戰，攀登非洲最高峰吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最後回歸台灣踏上最美聖稜線。

非洲吉力馬札羅山被馬賽族人視為「上帝的居所」，也是非洲最高峰的「屋脊」，每年吸引超過四萬名登山客朝聖。位於赤道附近的熱帶氣候讓天氣變化極端，可能瞬間暴雨、下雪，是全球公認最具挑戰性的高山之一。本趟非洲行，除四位主持人外，世界級跆拳道選手文姿云與蕭俊文也加入隊伍，正式組成台灣隊出征非洲。內容涵蓋：首戰非洲第一高峰「吉力馬札羅山」登頂挑戰、深入草原，感受大遷徙與野生動物世界、走訪原民部落體驗「上帝的居所」文化、行前訓練與高海拔適應準備，在世界之巔分享台灣驕傲：「珍珠奶茶攻頂使命」。

台灣隊抵達坦尚尼亞後，先經歷長達20多小時飛行，一抵達目的地主持群驚呼連連，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」Max則首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」而雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。

回想拍攝當時，黃仕傑透露，在大草原拍攝第二天看完獵豹後，因為早上喝水喝太多，想趁無人時下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並緊張指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站。他回憶：「萬一下車，可能真的回不來。」在恩格羅保護區第一次近距離看到非洲象時，他更感動到手抖，連相機快門都按不下去：「那是夢想中的景色，當下只想用心感受。」雷艾美還好奇回頭問他：「你怎麼在流眼淚？」八弟分享自己剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險。他說，人生第一次看見大草原，一片遼闊讓他震撼到落淚：「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小。」他形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。

