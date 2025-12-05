挑戰2026光境半程馬拉松 早鳥報名抽運動金

▲「2026光境半程馬拉松挑戰賽—升龍道」，2026年4 月19日登場，即日起開放報名，（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 2025 年首屆「光境半程馬拉松挑戰賽－升龍道」，吸引逾千名來自全球四大洲、10多國頂尖跑者挑戰，好評不斷，獲得知名運動社群平台「運動筆記」跑者5星滿分評價。主辦單位龍巖今日宣布，「2026光境半程馬拉松挑戰賽—升龍道」回歸，即日起開放報名，邀請跑者2026年4 月19日，一起用雙腳體驗北海岸花香、茶香與山巒碧海的美景魅力。

主辦單位表示，全新一屆「2026光境半程馬拉松挑戰賽—升龍道」半程馬拉松賽事，規模與組別全面升級，獎項總值逾56萬元，即日起開放早鳥報名至2025/12/31，可享92折報名費優惠，再抽多名10000元運動贊助金， 另2026/1/1至3/6期間完成報名與貼文分享，可抽多名8000及5000元運動贊助金。另外，只要報名本屆賽事，皆有機會再抽中「2026熊本南阿蘇越野跑」免費路跑名額。

▲「2026光境半程馬拉松挑戰賽—升龍道」2026年4 月19日登場，早鳥報名享報名92折優惠，再抽運動金。（圖／主辦單位提供）

「升龍道」賽道，因宛如一條盤踞山海間蜿蜒上升巨龍而得名，全程21.0975公里，起點位於石門海邊的富貴角燈塔停車場，沿途經過全新完工的石門珊瑚貝殼廟，再穿越由李天鐸、王俠軍等藝術大師共同打造的龍巖藝術園區，最終抵達日本建築大師安藤忠雄設計的「光之境服務中心」，是一條完美融合自然、人文藝術與建築之美的北海岸經典賽道。



有「單車女神」之稱的跑者段慧琳表示，跑過首屆賽事後就迫不及待報名第二屆，因為這是一條值得一跑再跑、能夠啟發人們勇敢探索生命故事的賽道。

2026年「升龍道」賽事，除原有「21K光境半馬組」與「13K升龍挑戰組」兩大組外，新增多種團體選項，包括21K三人傳承接力組，13K五人團體組，以及線上路跑組，讓當天無法親臨現場的跑者，也能以最適合自己的方式，輕鬆自由地體驗升龍道的獨特魅力。（詳細活動辦法請參考報名網頁 https://bao-ming.com/lungyenmarathon2026）。

此外，賽事也為熱愛挑戰爬坡的跑者設置「升龍區段賞」賽中賽，只要在3公里內總爬升230公尺的競速賽區間中勝出，就可獲得最高80000元的賽事獎勵，在25分鐘內征服此路段者，還可再獲得專屬限量「升龍制霸紀念Ｔ恤。

龍巖總經理王群中表示，龍巖深耕三芝超過30年，盼望透過賽事協助推廣三芝、石門地區特色農產品與文化。所有賽事盈餘全數捐贈給龍巖慈善基金會，用於未來支持新北市包含三芝石門地區的體育、偏鄉兒童教育與扶助、銀髮關懷或農特產品相關發展的推動。

