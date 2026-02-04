挑戰8.88秒整桌免單！岩漿火鍋台中二店新開幕，北屯好市多旁最強聚餐首選
岩漿火鍋台中敦富店，新竹知名品牌在台中開的第二家分店，慶祝新開幕活動期間結帳時，挑戰手速8.88秒，就能整桌免單。岩漿火鍋台中敦富店鄰近台中捷運總站，再加上一樓就有停車場，朋友聚餐超便利！從中午營業到凌晨12點中場不休息，下午茶、宵夜都能來，用餐有提供餐前熱茶、冰沙、鍋底鴨血豆腐大骨、白飯都能免費無限續加，飯後還有精緻甜點，吃不完打包還會再加鍋底料和湯，再加上入會送肉盤、壽星優惠等，難怪剛開幕就人潮滿滿。
岩漿火鍋台中敦富店緊鄰台中北屯好市多Costco，距台中捷運北屯總站步行約2分鐘，一樓有提供停車場，用餐消費不限金額即可免費停車，只是車位有限，恕不能保留。
若是停車場已滿，妮妮布魯停在南興路上路邊停車格一小時20元，也是很便利！
有電梯可達位在二樓的岩漿火鍋，佔地達345坪，並設有可容納80人的獨立包廂，不論是朋友聚餐、家庭聚會、尾牙春酒都適合。
整體裝潢走現代時尚風格低調又有質感沉穩高級感，深色系搭配溫暖燈光，透過石材紋理與燈光線條的層次堆疊呼應著岩漿熱氣，完全顛覆對傳統火鍋店的印象
妮妮布魯趁著剛開幕就來用餐，中午時段人潮頗多呢！
設有多個包廂，可以隨人數調整大小、打通，空間明亮高挑，整體氛圍相當輕鬆～
岩漿火鍋台中敦富店優惠活動
台中限定開幕優惠活動
2026年1/24~2/28
幸運秒數，結帳按到8秒88，整桌免單招待
2026年1/24-3/31
入會送極黑和牛雪花＄599
會員累點送旬鮮三魚盛合$599下次使用
出示此篇文章送火焰炙燒豬（中）$549
各分店皆有的活動優惠
入會送穀飼澳和栗子肉 $1099
生日送穀飼澳和梅花肉＄1099
貼心提醒：每次、每桌送肉盤優惠，最多可選擇兩項使用
【內用消費】
單一鍋底每人200元，如果點鴛鴦鍋則是每桌加收200元，內用每桌低消950元。
身高120cm以下小朋友不收鍋底費用
消費金額需另加10%服務費
【外帶消費】
外帶鍋底每份450元，另外需外加點500元的食材，低消950元，不另收10%服務費。
小童送畫筆
這次帶檸檬寶寶一起來用餐，備有兒童座椅、而兒童餐具，還貼心提供畫紙與畫筆呢！
這個彩虹蠟筆還可以帶回家喔！
岩漿火鍋雖然佔地廣大，但在多個區域都有設置醬料、白飯自取區，方便消費者取用。
用餐前，店員會先招待當日熱茶，可免費續~
這天我們喝到的是東方美人茶，茶味清香、順口不澀，解膩又解辣！
這天提供的是水蜜桃可爾必思口味冰沙，清香不甜膩。
漢方麻辣湯
辣度、辣油都能自由調整，不過妮妮布魯私心覺得，吃麻辣鍋還是要來點辣油，香氣才會被帶出來～
岩漿火鍋選用頂級大紅袍花椒搭配溫補系藥材慢火熬煮，麻辣香氣濃郁卻不嗆辣。我們選的是小辣，一入口會微微感覺到辣，但越吃越順口，對平常有在吃辣的我們來說其實不太覺得辣；如果覺得還不夠過癮，也可以到醬料區自己特調，加入獨門香辣椒或生辣椒加強火力。
鴨血、豆腐鍋底內用能無限續加，吃不完外帶打包時也會再幫你多加一些，給料真的很大方～根本是一餐抵兩餐的小確幸。
膠原鈣骨湯
怕辣的人推薦你搭配這款好喝、不辣的鈣骨鍋 ，使用豬大骨與漢方藥材，以傳統老火煲湯分段熬煮的乳白色湯頭，裡面的鍋底有大骨、凍豆腐，也是無限續喔!!
這大骨有肉、中間有骨髓，喜歡吸大骨骨髓的人可以跟店員要吸管使用，還可得多續上幾根~
台中限定入會送極黑和牛雪花（中）＄599
當天入會當場就送一盤肉，極黑和牛雪花的油脂非常多，入鍋只要稍微輕涮一下就很粉嫩。
入會送穀飼澳和栗子肉＄1099
這個是各分店入會皆可參加的送的活動，穀飼澳和栗子肉透過澳洲天然榖飼飼養，雖然有著豐沛的油脂，但含有堅果般的清香與嫩滑口感，相對清爽不膩口。
油花分布細緻均勻，嫩口度恰恰好！
生日送穀飼澳和梅花肉＄1099
當月壽星的生日禮是送這盤梅花肉，相當大方！油花不多，適合不愛吃太油的人！
火焰炙燒豬（中）$549
這款是岩漿火鍋招牌餐點，用火山造型搭配58度高粱酒火烤，相當符合岩漿的意象~
吃的時候也相當有儀式感，店員在桌邊炙燒瞬間引燃酒香，將豬肉片浸泡高粱酒後再下鍋，酒香滲透入豬肉纖維絲絲入扣，讓人意猶未盡，視覺、嗅覺與味覺都有著衝擊的享受，妮妮布魯大大推薦這道必點。
台中限定累點送旬鮮三魚盛合$599
消費結帳時出示會員累積點數，下次來用餐就送這盤旬鮮三魚盛合
提供鱸魚、鯛魚、龍虎班魚三種魚片，每片都切得很有厚度~不管是放麻辣湯底或是鈣骨湯底都鮮嫩好吃。
雪花魚卷（中）$299
妮妮一開始怕魚肉煮熟後散掉，所以整捲下鍋，就變得要煮比較久中心才會熟，後來發現這魚肉其實不會太鬆散，是可以攤開來煮的，軟嫩無刺的口感，讓大家都很滿意~推推
極品鳳尾蝦（中）$299
每一隻都超大尾，還貼心地去好殼，完全不用自己動手，吃起來真的超方便！
鮮美又飽滿的蝦肉記得不要燙太久，免得影響口感～建議善用撈勺，熟了就立刻撈起來，才能好好享受這份新鮮，不浪費任何一口美味喔
手工雙漿（手工花枝漿+手工鮮蝦漿）$449
這款真的是我們大力推薦的必點款！
裡頭的餡料多到讓人忍不住稱讚，蝦仁漿、花枝漿在還沒下鍋前就已經看得出用料很實在，沒想到一煮更驚人，不只是表面有料而已～裡面滿滿的蝦仁和花枝塊，真的多到誇張，每一口都超有存在感，吃起來大滿足。
七秒老油條＄109
吃麻辣鍋一定會點的老油條，岩漿火鍋的油條不會太過乾硬，稍微泡一下麻辣湯頭入口軟硬度剛剛好
祕滷三寶拼盤＄799
三寶包含有牛肚、牛筋、大腸，原以為秘滷三寶是熟食但其實是最適合放入麻辣鍋裡面煮過更好吃。
QQ的蜂巢牛肚拿來涮麻辣鍋真的超對味～牛筋煮過之後軟中帶Q，滿滿膠質口感讓人一吃就愛上，完全是我的心頭好。
記得搭配一些蔬菜或其他配料讓整體用餐均衡
新鮮蔬菜盤$299
以季節蔬菜為主，我們喜歡放在鈣骨湯裡面，讓湯頭增添蔬菜甜味。
瀑布土豆絲$119
切成細絲的馬鈴薯絲用來涮麻辣鍋，不須煮太久，香辣涮嘴~
飯後甜點
附送的飯後甜點有冰淇淋、客家擂茶佐麻糬2選一，或者加價升級檸檬塔、巴斯克蛋糕。
這次提供的是芒果冰淇淋，上面還會再淋上芒果醬更香甜；客家擂茶搭配的麻糬可厲害了，裡面居然是包著有顆粒感的花生，搭配QQ的黑糖皮，很好吃耶！
檸檬塔餅皮相當厚實，內餡香甜微微酸，對於平常不敢吃酸的人也很能接受；巴斯克蛋糕上桌後可以稍微放一下讓它軟化，呈現為冰淇淋似的口感會更佳。
岩漿火鍋台中敦富店環境寬敞、有包廂、附停車場，提供白飯、冰沙、鴨血豆腐等多項免費續加服務，對小孩也很友善，也很難得擁有一次能容納 80 人的聚餐空間，加上多種會員優惠送肉盤，不只適合家庭聚餐、朋友聚會，也是帶壽星來吃火鍋的好選擇。
妮妮布魯特別推薦火焰炙燒豬、手工雙漿、祕滷三寶拼盤，鍋底記得多續幾次，然後還要打包帶走喔！
岩漿火鍋台中敦富店
地址：台中市北屯區敦富路468號2樓
電話：04-24361919
營業時間：11:00-00:00（最後入場22:00)
訂位＆不定時優惠 https://linktr.ee/magmagroup_
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
