挑戰AirPods地位！OpenAI傳2026推AI耳機 2nm神級晶片讓ChatGPT變實體

OpenAI將於2026年下半年推出首款實體AI裝置，首波產品為具語音智慧操作的耳機，最快9月亮相，挑戰市場現有規格。(圖為OpenAI研究示意圖) 圖：翻攝自OpenAI X

[Newtalk新聞] 喜歡用藍牙耳機的人注意了，未來可能不用再盯著手機螢幕，而是靠耳朵跟人工智慧聊天。OpenAI 證實將在 2026 下半年推出首款實體 AI 裝置，讓 ChatGPT 跨出虛擬框架。據傳首波主打的是具備語音智慧操作的耳機，最快 9 月亮相，要用頂規硬體挑戰市場現有規格。

業界普遍認為這款被內部稱為「Sweetpea」的新玩意，就是衝著蘋果 AirPods 來的穿戴式耳機。其外型據傳採前所未見的蛋形耳後掛式設計，就是要打破過往的產品框架，並藉此讓 ChatGPT 離開螢幕，成為能在日常生活中與人互動的實體助手。

廣告 廣告

硬體規格方面，這款耳機傳出將導入三星 Exynos 處理器及自研晶片，運算效能達到 2nm 等級，幾乎與高階手機並駕齊驅。使用者僅需透過語音就能下達複雜指令，預計最快 9 月正式露面。由於生產成本極高，最終定價預料會偏向精品等級。

OpenAI 全球事務副總裁 Chris Lehane 已經對外確認，該公司確實會在 2026 下半年把首件硬體送入市場，宣告正式跨過軟體門檻。為了這場進軍硬體界的硬仗，他們先前更大手筆花了 65 億美元，買下蘋果前王牌設計師 Jony Ive 旗下的 io Products 公司。

除了目前風聲最盛的耳機外，OpenAI 其實還同步在跑 3 個硬體案子，其中包含一款充滿想像空間的 AI 筆，以及另一個還沒露臉的神祕品項。這也代表除了語音耳機，未來還有更多不同型態的工具會加入 AI 陣營，逐步建立起實體的人工智慧生態體系。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

基隆火警小隊長殉職！消防粉專揭奪命關鍵：別讓回家路變成英雄墓

三上悠亞應援「走光照遭外流」！網氣炸：沒水準