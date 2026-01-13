挑戰Google AI霸權！傳三星押注Bixby反攻 找來Perplexity助陣

根據外媒《9to5Google》的最新報導，三星（Samsung）正計畫在2026年對語音助理Bixby進行重大重啟，此次更新不僅導入了生成式AI技術，更在外觀與功能上深度借鑑了Google Gemini的核心特色；透過與Perplexity等搜尋引擎業者的合作，新版Bixby試圖擺脫過去僅能執行簡單硬體指令的刻板印象，轉型為具備深度理解與多模態互動能力的智慧助手。

這項全面翻新的AI系統預計將隨同Galaxy S26系列旗艦機於2026年2月下旬登場，顯示三星在AI手機市場中與Google既合作又競爭的微妙佈局。

深度生成與語音互動升級

新版Bixby最受矚目的變革在於其對話能力的全面進化，新功能「Bixby Live」明顯是為了回應Gemini Live而生，讓用戶能與Bixby進行自然流暢的雙向語音對話，甚至支援螢幕畫面共享，讓AI能即時解讀用戶當前看到的手機內容並提供協助；在面對複雜查詢時，Bixby不再只給出簡短回應，而是能提供由生成式AI撰寫的深度解答，並在文末附上參考來源連結。

此外，系統甚至新增了趣味性的「AI Podcast」功能，能夠根據用戶提供的素材自動生成廣播節目，大幅提升了互動的豐富度

視覺搜尋與多模態應用複製

在視覺操作介面上，三星開發了一項名為「Circle to Ask」的新功能，這被視為對Google「畫圈搜尋」（Circle to Search）的致敬；兩者的操作邏輯極為相似，但關鍵差異在於「Circle to Ask」是將用戶圈選的畫面內容傳送給Bixby的AI模型進行分析與回答，而非單純導向Google搜尋引擎，這讓Bixby擁有更多解釋權與處理能力。

除了視覺搜尋，新版Bixby也進一步強化了多模態輸入支援，用戶可以利用相機拍攝影像或直接上傳音訊檔案作為查詢輸入，讓資訊檢索的方式更加靈活且直覺。

第三方生態整合與發表時程

為了建構更完整的服務生態系，重啟後的Bixby將深度整合多項第三方應用程式與服務；根據開發者挖掘出的資訊，合作對象包括地圖服務Here Maps、叫車平台Uber、氣象頻道The Weather Channel，以及提供底層搜尋技術支援的Perplexity，這將確保用戶在進行生活類查詢時能獲得精準的即時資訊。

值得一提是，儘管大幅度轉向生成式AI，Bixby依然保留了控制手機硬體設定的核心功能，確保老用戶的使用習慣不受影響。

外界預期這套全新的Bixby體驗將在2026年2月下旬與Galaxy S26系列同步發表，會不會成真？相信很快就知道了！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）