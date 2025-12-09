挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說
就在華納兄弟(Warner Bros)與網飛(Netflix)達成協議、同意被收購後，派拉蒙影業(Paramount)8日直接向華納兄弟的股東提出779億元敵意收購，正面挑戰網飛。
華爾街日報報導，華納兄弟旗下擁有CNN、TBS、HGTV等電視網以及HBO Max串流媒體。由艾里森(David Ellison)掌舵的派拉蒙公司認為，以每股30元全現金收購華納兄弟的方案對股東更有利，也更可獲監管機構批准；新提出的收購要約比網飛所提報價，足足為股東多提供180億元現金。
網飛同意以720億元(折合每股27.75元)收購華納兄弟影業及旗下串流媒體業務HBO Max；華納兄弟在完成分拆後，5日與網飛宣布雙方達成協議。
派拉蒙表示，提出的交易得到艾里森家族和紅鳥資本(RedBird Capital)全力支持， 並將獲美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citi)和阿波羅全球管理公司(Apollo)540億元融資。
派拉蒙並指出，已獲沙烏地阿拉伯、阿布達比和卡達主權財富基金以及川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)旗下私募股權公司Affinity Partners的股權投資承諾，這些投資者全部同意放棄投票權，華府審批過程可望更順利。
華納已確認收到派拉蒙的提案，並表示將在十個工作天內向股東提供建議，同時補充說，目前仍建議支持與網飛的交易。網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在8日的會議上表示，派拉蒙的公開收購「完全在意料之中」，並指出網飛對這項交易感到滿意，且「非常有信心」能夠完成。
要約收購(tender offers)耗時耗力，而且最終多半失敗。派拉蒙市值僅約150億元，與市值超過4000億元的網飛正面競爭，格外大膽。
派拉蒙8日指控，過去12周內，派拉蒙提交六份收購方案，但華納從未和他們進行實質溝通；除非延期，否則股東1月8日前須決定是否出售所持股份。
如果派拉蒙勝出，華納兄弟影業公司和CNN新聞頻道將成為埃里森父子不斷擴張媒體和科技帝國的一部分；埃里森的父親拉里.埃里森(Larry Ellison)是甲骨文公司(Oracle)共同創辦人，與川普關係密切，此前在總統的斡旋下，艾里森家族將在抖音(TikTok)美國業務扮演重要角色。
派拉蒙上周寫信警告華納兄弟律師，在監管障礙下，華納與網飛的交易恐難完成。然而， 網飛在收購協議中加入58億元解約費，創史上最高金額之一，對完成交易信心滿滿。網飛一旦如約與華納兄弟合作，將鞏固在好萊塢的主導地位、加速產業變革。
華納如果放棄與網飛合作，轉而與其他競購者達成交易，須支付28億元。
