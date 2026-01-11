挑投票日搞破壞！泰國「11座加油站」遭炸彈連環攻擊致4傷

泰國南部11個加油站今（11日）凌晨驚傳遭到炸彈連環攻擊，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，安全機構研判此輪攻擊是為了配合當日舉行的地方行政官員選舉而發出的「信號」，並非單純針對平民的恐怖攻擊。

泰國南部「11座加油站」遭炸彈連環攻擊。（圖／翻攝X）

綜合外媒報導，攻擊發生在午夜過後，一群身分不明的武裝分子鎖定泰國最南端的那拉提瓦府（Narathiwat）、北大年府（Pattani）與也拉府（Yala），在幾乎同一時間引爆了預先設置的炸彈。軍方聲明指出，共有11座加油站遭到襲擊，爆炸引發的火勢吞噬了燃油泵島。

那拉提瓦府行政首長邦初（Boonchauy Homyamyen）向當地媒體表示：「事情幾乎同時發生。一群人數不明的男子前來引爆炸彈。」事件造成一名警察、一名消防員及兩名加油站員工受傷，所幸4人送醫後均無生命危險。

泰國內部安全行動指揮部（ISOC）第四區前線指揮部報告稱，這些攻擊是由惡意行為者實施的，他們安置了爆炸物以破壞多個加油站。保安人員已控制局勢，封鎖了相關區域，並正在進行詳細檢查，以確保公共安全。

泰國南部軍區指揮官納拉提普（Narathip Phoynok）已下令將該地區的安全措施提升至「最高級別」，包括加強道路檢查哨與邊境管制的嚴密度。當局正在評估損失並追蹤肇事者，已敦促公眾避開高風險地區，並密切關注官方發布的最新資訊。

泰國南部三府因宗教與文化差異（穆斯林為主），自2004年以來長期存在分離主義叛亂活動，已造成數千人喪生，但如此大規模且針對基礎設施的協同攻擊仍屬罕見。攻擊共涉及那拉提瓦府5處、北大年府2處和也拉府4處加油站，所有目標均為泰國國家石油公司（PTT）的加油站。

