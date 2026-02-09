挑春聯「三大黃金法則」 詹惟中：絕對要避開「這個字」

貼春聯也有黃金法則和禁忌，一定要注意。

就快要過年了，你家也準備了新的春聯嗎？今年是丙午馬年，許多春聯上都會用「馬到成功」、「馬上來財」等代有「馬」字的詞句作為春聯的內容。但是知名命理師詹惟中卻說，今年的春聯絕對要避開「馬」字，也要避開「馬」的圖案。

詹惟中解釋，為什麼要避開「馬」呢？因為這叫做「值神在位，不可沖撞」，如果貼了帶有「馬」字的春聯，要小心會發生好事多磨的情況。另外，詹惟中也分享了挑選春聯的三大黃金法則。

貼春聯三禁忌

詹惟中說，貼春聯有三大禁忌，只要不小心犯了其中一項，有可能成全年的運勢都會受到影響。

上下聯不要搞混：如果不小心貼錯上下聯，會讓運勢反向而行，詹惟中提醒，面對大門，右手邊貼的是上聯，左手邊貼的才是下聯。他說，從玄學角度來看，搞反了等於是把運勢流向逆轉，好氣場進門變成出門。 門外的「福」字不可以倒貼：詹惟中說，倒貼「福」字等於是把福氣推出門外，但是門裡面的「福」字就可以倒貼，這叫「迎福到」，他提醒大門外的「福」字一定要正貼，這代表開門迎福的禮數，倒貼會把福氣擋在門外。 詞不達意亂選聯：詹惟中說這等於是鬧笑話又敗運勢，他說，春聯是新年運勢的預告，不要亂貼，例如比新婚的聯貼出來，既尷尬又漏氣。選春聯要選適合自家情況的，才能接對天地之情。

選春聯三大黃金法則

選單數聯：七字聯優先，因為最何天地陰陽，寓意破舊立新，而且能夠運轉乾坤。 寓意重要：盡量選擇簡捷、合乎時代有好寓意的春聯，別挑深奧難懂的老春聯，要選大方、直白、迎合現代的吉祥話。 鳳凰圖案：詹惟中說，必選鳳凰圖案的春聯，因為2026年是鳳凰騰飛之年，從現在起貼鳳凰圖案的春聯，鳳凰不落無寶之地，這叫做提前引貴氣入室，為新年攢足福氣的根基。

