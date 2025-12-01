挑油不挑價 用對吃對才健康

油品不是越貴越好，了解脂肪酸組成並挑對種類，才能真正吃得健康。

（台南市立醫院提供）

記者林怡孜∕台南報導

在「健康飲食」成為全民共識的今日，餐桌上最常出現的食用油，卻常被忽略其對身體的深遠影響。台南市立醫院提醒，油品並非越貴越好，了解脂肪酸組成並挑對種類，才能真正吃得健康、減少慢性病風險，達到事半功倍的效果。

台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，挑油的第一步不是看價格，而是「看脂肪酸比例」。依美國心臟學會建議，多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸的理想攝取比例為1：1.5：0.8；Omega-3、Omega-6、Omega-9則以1：1：3最為均衡。

鄭婉苓指出，不飽和脂肪酸能協助維持代謝、保護心血管，是民眾挑選油品時最值得優先考量的元素。最簡單也最不踩雷的4原則：1.優先挑選具檢驗或認證的油品，通過檢驗的產品更能掌握安全性，使用起來也更安心。2.選擇標示清楚、來源透明的品牌，避免不明來源或標示不完整的產品，才能維持品質穩定性。3.以不飽和脂肪酸含量為主軸挑油，符合建議比例的油品能降低身體負擔，是長期食用最明智的選擇。4.多選 Omega-3、Omega-9植物油，如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油等，能減少發炎與氧化壓力，是家庭必備的健康好油。

鄭婉苓也提醒，油挑對後還要「用對」。亞麻仁油適合涼拌，不耐高溫、橄欖油以中低溫料理最佳、苦茶油耐熱適合熱炒。此外，烹調宜多用蒸、煮、燉、涼拌等方式，減少油炸、煎至冒煙等高溫料理方式；也要避免反覆使用煎炸過的油，以降低氧化物質造成的負擔。

鄭婉苓強調，油不是吃越少越好，而是要吃對。只要掌握挑油原則、正確使用油品，全家人的健康就能從餐桌開始累積。