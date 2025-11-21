挑螃蟹牢記這3招 品嘗秋季肥美好滋味

農業部特別在臉書傳授大家三招挑螃蟹。圖：翻攝自農業部FB

秋天正是吃螃蟹的季節，農業部特別在臉書傳授大家三招，在市場挑到肥美又好吃的螃蟹，品嘗秋天的好滋味。

農業部表示，挑螃蟹的第一招是「買蟹看活力」，選擇蟹腳的活動力佳、蟹殼較有光澤者；第二招「拿在手裡掂」，手感沉甸、肥大厚實，就是好螃蟹。腿部堅硬、不容易捏動的螃蟹最佳；最後一招則是「觀察腹臍與蟹蓋」，腹臍飽滿，蟹蓋邊緣不透光，代表這隻螃蟹很肥滿。

農業部補充，還要記得一個大原則，挑選螃蟹時，以「活蟹」為佳，才能挑到肉質細嫩、味道鮮美的好吃螃蟹。

