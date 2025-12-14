挑選完美胚胎！試管夫妻鑽漏洞「排名」智商健康 專家示警背後危害

英國部分接受試管嬰兒（IVF）治療的夫婦，正利用法律漏洞，將胚胎的基因資料送往海外分析，依據預測的智商、身高與疾病風險對胚胎進行排名與選擇。（示意圖／翻攝自pixabay）

英國部分接受試管嬰兒（IVF）治療的夫婦，正利用法律漏洞，將胚胎的基因資料送往海外分析，依據預測的智商、身高與疾病風險對胚胎進行排名與選擇，此舉引發英國生育專家與監管機構對科學可靠性與倫理問題的高度關切。

根據《衛報》報導，這種被稱為「多基因篩檢」（polygenic screening）的技術可透過分析胚胎DNA，預測其未來在認知能力、身體特徵及多種疾病上的風險。然而該技術目前在英國的生育診所中屬於非法，僅允許用於檢測少數嚴重遺傳疾病，例如亨廷頓舞蹈症、鐮狀細胞貧血與囊性纖維化。

不過根據資料保護法規，患者有權取得胚胎的原始基因數據。一些夫婦因此將數據交由海外公司分析，再依分析結果要求診所移植特定胚胎，形成監管灰色地帶。

倫敦Avenues生育診所創辦人兼資深胚胎學家克里斯蒂娜．希克曼博士指出，胚胎篩檢技術的快速發展，加上美國企業推出相關商業服務，讓英國診所陷入「法律與倫理的困惑」。她已就此問題致函英國人類受精與胚胎管理局（HFEA），呼籲釐清規範。

其中一家美國公司Herasight，向客戶收取約5萬美元（約新台幣156萬），即可對不限數量的胚胎進行基因評分。該公司聲稱，對於擁有五個胚胎的夫婦，平均可提高未來孩子約6個智商點，並提供性別、預測身高，以及包括心臟病、常見癌症、阿茲海默症與精神分裂症等疾病的風險評估。

Herasight證實，曾與在英國接受試管嬰兒治療的夫婦合作，目前也未顯示其違反任何現行規定。Avenues診所則表示，已有至少兩名患者打算在未諮詢診所的情況下使用該服務。

其中一名29歲的女性患者表示，她與丈夫希望降低孩子罹患糖尿病等疾病的風險，並挑選預測智商較高的胚胎。她認為，為了讓孩子「未來過得稍微好一點」，這筆費用「比私立學校每年的學費還划算」。

英國人類受精與胚胎管理局（HFEA）執行長彼得．湯普森強調，多基因檢測在英國屬於非法行為，持牌診所有責任依《人類受精與胚胎學法案》選擇胚胎，不應提供或依據此類檢測結果進行治療。不過他也承認，現行法律並未禁止英國夫婦赴海外接受相關服務。

是否能實際執行這一立場，仍引發爭議。希克曼指出，只要不涉及醫療安全，診所通常難以阻止患者要求移植特定胚胎。她認為，與其放任此類行為在監管之外進行，不如在英國本地納入HFEA的倫理與法律監督。Herasight表示，其演算法基於包括英國生物銀行在內的大型基因資料庫，並未與IVF診所合作，也不影響診所選擇胚胎的決定。然而歐洲遺傳學會已公開譴責在胚胎選擇中使用多基因評分，認為該技術「未經證實且不道德」。

學界也警告，此類做法可能加劇社會不平等，讓富裕家庭透過金錢「優化」後代，並正常化「基因優越」的觀念。卡迪夫大學臨床遺傳學家安格斯．克拉克教授指出，相關公司在高度情緒化的生育環境中推銷複雜且不確定的科學承諾，可能讓父母與未來孩子承受沉重的期望壓力，「如果你是那個孩子，要符合這樣的期待，可能並不容易。」



