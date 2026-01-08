挑釁升五星旗…黃偉哲「怪手剷碎小紅屋」！遭註銷台籍教師崩潰回應了

記者簡榮良／台南報導

在別人土地上撒野，還怪被拆？「台灣人民共產黨」2026年元旦在台南新營區升五星旗、大播中國國歌，行徑挑釁。市長黃偉哲「狠人話不多」，命怪手進駐鏟碎小紅屋，直言國家的尊嚴不容踐踏。而主導升旗大典的人，正是遭我國除籍的教師張立齊，他曾因除籍回不了台灣在鏡頭前聲淚俱下，還下脆磕頭對不起阿嬤。小紅屋被拆後，他也在抖音發影片回應，指控黃偉哲以「非法行政」手段迫害，是「假民主」的具體展現。話鋒一轉，又感謝影片被推上熱門，對此次聲量很滿意，背後目的飄搖不定。

廣告 廣告

小紅屋被拆後，張立齊在抖音發影片回應，指控黃偉哲以「非法行政」手段迫害，是「假民主」的具體展現。（圖／翻攝自張立齊抖音）

張立齊近日於抖音發布影片，畫面顯示「台灣人民共產黨」成員於元旦清晨聚集在台南新營一處空地，紅色船屋旁豎立旗桿，一行人浩浩蕩蕩合唱中國國歌《義勇軍進行曲》，並將五星旗緩緩升起。影片伴隨警方廣播，該集會未經核准，已涉及違反《集會遊行法》，要求立即停止違法行為並解散人群，依法完成第一次舉牌警告。影片曝光，網友紛紛標註黃偉哲帳號，希望祭出鐵腕。

紅色鐵皮屋綁上藍色大水桶在池塘上載浮載沉，屋上寫下「兩岸融合發展、共圓中國夢」，這艘「紅船基地」被吊車拖上岸，怪手輾壓拆碎，秒成破銅爛鐵，一行親共人員欲哭無淚，還吞了12萬元罰單。黃偉哲將事後照PO網並寫下2字「拆了」，不少人大讚：狠人話不多。

這艘「紅船基地」被吊車拖上岸，怪手輾壓拆碎，秒成破銅爛鐵。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

據悉，2018年新營就曾出現鐵皮建物，懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，還高升中國五星旗，涉及違章建築。2019年間，依法執行第1次強制拆除。2022年原址重蓋建物，又遭第2次強制拆除。如今又針對同一地點，依法令執行第3次強制拆除。

「台灣人民共產黨」成員於元旦清晨聚集在台南新營一處空地，紅色船屋旁豎立旗桿，一行人浩浩蕩蕩合唱中國國歌。（圖／翻攝自張立齊抖音）

對此，張立齊也在抖音平台發布影片回應。他表示，除了「小紅屋」被拆除外，同時遭到裁罰新台幣12萬元，並指控黃偉哲以「非法行政」手段迫害，質疑台灣並不存在真正的言論與行動自由，直言相關作為只是「假民主」的具體展現，並認為自身行動正好印證了這一點，這些作法背後的原因，是不願見到兩岸民眾能夠正常合作、共享發展成果。話鋒一轉，又感謝影片被推上熱門，對此次聲量很滿意。

張立齊在中國福建華僑大學任教，因於2024年領有「台灣居民居住證」也就是中國定居證，遭陸委會廢除台灣身分，成爲全台首例。

張立齊在2024年取得中共發行的「台灣居民居住證」。（合成圖／翻攝自北京日報、廈門廣電微博)

更多三立新聞網報導

台灣共產黨升五星旗！黃偉哲強拆紅屋：尊嚴不容踐踏 網讚狠人話不多

大快人心！親共人士元旦「升五星旗」 黃偉哲PO照拆據點引萬名網友按讚

被市長暖到！黃偉哲親送週邊小物 韓男團成員「全嚇到」反應曝光

慎防張文血洗事件發生！台南跨年維安演練 黃偉哲「禁3物」：含大行李

