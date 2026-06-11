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即時中心／廖予瑄報導

中國再度侵擾我國海域！海巡署今（11）日指出，2艘中國公務船上午首度闖入我國太平島禁止水域，停留約15分鐘，「海巡署對此表達最嚴厲的譴責」，並表示，中方不僅公然挑戰我國主權，更在航行過程中2度突然大角度轉向，嚴重危及海上航行安全。對此，海巡署直指，中方行為已經嚴重違反國際法及海洋法公約，更是對國際秩序的公然挑戰，且惡意升級灰帶襲擾，營造管轄權的假象。

中國公務船闖太平島禁止水域 海巡急派艦艇攔截

海巡署表示，南沙指揮部在今日上午7時25分偵獲中國籍「三沙執法301」及「三沙2號」，2船併航接近太平島周邊海域，因此也立即派遣CP-1039艇及CP-1083艇前往應處，並在雙方相距僅0.1浬的近距離下，實施併航監控及廣播驅離。

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快新聞／挑釁升級！中國公務船闖太平島禁區 海巡重砲譴責：公然挑戰主權

中國公務船擅闖太平島禁區。（圖／翻攝自海委會X）

2度惡意轉向！海巡署20分鐘內驅離中國公務船

海巡署指出，上午8時28分有2艘中國公務船闖入太平島北方3.2浬限制水域；3分鐘後再進一步航入北方2.1浬禁止水域。期間，2艘中國公務船甚至無視海上航行安全，2度大角度改變航向。經海巡艇持續監控及強勢驅離後，中國船隻終於在上午8時43分駛離台灣的限制水域。

海巡重砲譴責中國：將捍衛國家主權

最後，海巡署也強調，「台灣與中華人民共和國互不隸屬」，任何國家都不能侵犯我國的主權；因此面對中國近期從東沙海域、台灣東部海域，一路延伸至今日騷擾太平島海域的行為，海巡署也已透過聯合情監偵機制嚴密掌握周邊海域動態，並做好各項應變準備，「未來將採取一切必要措施，持續捍衛國家主權、維護海域安全及航行秩序。」





原文出處：快新聞／挑釁升級！中國公務船闖太平島禁區 海巡艦艇強勢驅離

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