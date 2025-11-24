挑釁？！不明飛行器接近加勒比海美軍艦艇 身份不明、沒有回應
[Newtalk新聞] 美國海軍一艘在加勒比海隸屬聯合特遣部隊的軍艦，11 月 24 日對一架接近其位置的不明飛行器連續發出三次廣播警告。但據外媒報導，對方未回應、未開啟識別訊號，就連身份不明、目的也不明。
根據航空監聽社群 FlightWatcher 公開的錄音，軍艦透過無線電呼叫：「位於北緯 17.25、⻄經 66.39，高度 18,300 英尺、速度 278 節的不明航空器，你正接近一艘在國際海域作業的聯軍海軍軍艦。請建立通訊、表明身分、回報你的應答機代碼（squawk），並說明你的意圖。」軍艦本身重複三次相同訊息，但都未收到答覆。
據《Defence Blog》報導，事發地點距離波多黎各瓜亞馬（Guayama）市南方約 77 公里。當時軍艦偵測到一架自西向東通過海域的不明飛行器。
錄音播出後不久，相關呼叫中斷，該架飛機未回應，也沒有任何應答訊號。身分、用途及航路均未獲確認，只知道它在座標器上顯示持續向東飛行。
《Defence Blog》報導引述開放資訊顯示，事發時確時有至少一艘美國海軍軍艦在附近執行任務。雖然美國海軍並未對此正式說明，但 FlightWatcher 指出，廣播聲音與部署於當地的美軍單位相符。
報導也引述航空分析人士指出，不明機艦靠近軍艦、卻未對廣播作出回應的情況並不罕見，但在多人協同巡弋、情勢敏感又特別容易提高戰備等級的區域來看，未回應原因可能包括設備故障、刻意靜默或屬於不合作行動者。
更多Newtalk新聞報導
訪日瞭解「台灣有事」 ! 中共兩棲作戰大幅增 美海軍作戰部長特別要日盯緊「它」...
美海軍作戰部長直接挑明! 美同意助韓製核潛艦 條件是：加入全球戰力抗中
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 11 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 5 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 23 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 15 小時前
民眾黨中配遞補立委願簽＂切結書＂？ 劉世芳：無此規定
政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因有中國籍遭解職，儘管打贏訴願，內政部仍表明，需依法解除職務，現在全台還有五名相同情況的村里長，國民黨擬修國籍法，讓中配參政權不受規範，甚至明年2月即將遞補民眾黨不分區立委的李貞秀，也要以一紙切結書，劉世芳強調無此規定！前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因同時具有台灣及中國雙重國籍遭解職 儘管訴願成功內政部仍表示將依法解職（圖／資料畫面）內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「我們仍會依法請她解除村長職務。」重申內政部立場，面對遭解職的花蓮中配村長鄧萬華，向縣府訴願成功，內政部長劉世芳態度堅定，尤其現在除了鄧萬華，全台還有4名中配村里長，資格同樣受爭議，但地方縣市政府卻遲遲沒解職。內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「縣市政府辦理的自治事項，違背憲法法律，我們內政部就用地方制度法76條的方式來處理，讓他予以解職。」內政部長劉世芳：「（全台）五個有陸配村里長的資格，就已經超過一年，我們的內政部民政司，多次去函（公所），他們都是用推託的方式，我們認為他們有失職，所以就移送給監察院來調查。」國民黨擬提出＂國籍法＂修法保障中配參政權 內政部長劉世芳表示恐淪特權條款（圖／民視新聞）內政部硬起來，將四個縣市政府公所，移送監查院查處，但現在國民黨卻乾脆把主意動到國籍法上，想提案修法，明定中配參政權不受國籍法規範。內政部長劉世芳：「如果你特別對於中配（修法）的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」立委（國）牛煦庭：「國籍法不是幫誰開特權啦，現在是內政部片面的解釋法律，而且是要有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配也好的參政權。」立委（民）吳思瑤：「各國皆然，所以為什麼中配要有特權？，為什麼中國要除外？，國民黨倒是要先說清楚。」內政部長劉世芳赴立院備詢 對於國籍法表達堅定立場（圖／民視新聞）眼看明年2月1日，民眾黨兩年條款到期，新任立委遞補名單中，李貞秀也具有中國籍，傳出立院將提切結書，只要李貞秀勾選無雙重國籍，就能解套，劉世芳不認同。內政部長劉世芳：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結，這樣子的一個辦法。」民眾黨主席黃國昌：「目前的中華民國憲法，兩岸人民關係條例，以及各種相關的法令，彼此之間的關係，如果一個內政部部長，她一個相關的法律都搞不清楚，這樣的內政部部長，我只能夠說失職啦。」立委（民）陳培瑜：「現在黃國昌或是羅智強，想要特定的為中國配偶，開啟這個後門，我們要說，這根本是在降低，中國統戰跟滲透台灣的內部成本。」正當中國想方設法滲透台灣，執政黨立委憂心我國法令一旦鬆綁，恐將後患無窮。原文出處：民眾黨中配遞補立委願簽切結書？ 劉世芳：無此規定！黃國昌嗆失職 更多民視新聞報導藍營護航中配「參政免棄國籍」 國安官員示警：台灣未來交給中國央廣工程師「駭官網放五星旗」！北檢起訴求刑3年 黃國昌回應了中配李貞秀「簽切結書」可當立委？劉世芳霸氣打臉：中國就是外國民視影音 ・ 2 小時前
中再曲解2758號決議文 立院外交國防委通過譴責案
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗日前說"台灣有事就是日本有事"，惹怒中國、讓他們動作頻頻，前一天又聲稱"聯大2758號決議文徹底解決了台灣歸屬的問題"，中國統治台灣合法性不容挑戰，一早立法院外交國防委員會通過譴責案，斥責中國錯誤解讀，最新情形連線記者吳承翰。好的主播，今天早上外交國防委員會邀請外交部次長吳志中報告台日關係，在會議中堅處理臨時提案時，民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人提案，譴責中國長期刻意扭曲聯大2758號決議文，但在這個一致對外表達立場的時刻，藍白立委都缺席不在，看一下現場情況。王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」而除了各國聲援、甚至美國也有數個州譴責中國錯誤解讀2758號決議文，片面聲稱"能在聯合國代表台灣發言"，和實際情況完全不符，這回我國國會也具體表態，痛斥中國。此外今天還通過另一項譴責案，是針對中國日前公布我國資通電軍人員照片、個資，還發布通緝，但不管是這個聲張主權的時刻、或者挺國軍的時刻，都只有民進黨立委在場，也讓王定宇遺質疑藍白是不肯、還是不敢表態。（民視新聞綜合報導）原文出處：中再曲解2758號決議文 立院外交國防委通過譴責案 更多民視新聞報導中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊＂小橘書＂遭藍白批浪費錢 劉世芳嗆＂王子、公主病＂：應先看內容暴衝版窒礙難行！藍白修財劃法增2646億 鍾佳濱、李慧芝全說了民視影音 ・ 1 小時前
41J肉聲／「台灣有事」日本來真的！計畫在距台最近的與那國島 設飛彈部隊
日本防衛大臣小泉進次郎在本月23日，前往日本最西端、位於沖繩縣的與那國島，對陸上自衛隊在與當地的駐軍進行視察。小泉同時也提到，日本當局正在計畫於距離台灣最近的與那國島，進行飛彈部隊的部署，因此他也趁著此行，向當地村里長說明飛彈部署的相關問題，並希望獲得村民的支持。鏡報 ・ 1 小時前