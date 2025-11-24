挑釁？！不明飛行器接近加勒比海美軍艦艇 身份不明、沒有回應

美國海軍一艘在加勒比海、隸屬聯合特遣部隊的軍艦，於今（24）日對一架接近其位置的不明飛行器多次發出無線電警告，但未收到回應。圖為美國海軍「斯托克代爾號」。 圖：翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國海軍一艘在加勒比海隸屬聯合特遣部隊的軍艦，11 月 24 日對一架接近其位置的不明飛行器連續發出三次廣播警告。但據外媒報導，對方未回應、未開啟識別訊號，就連身份不明、目的也不明。

根據航空監聽社群 FlightWatcher 公開的錄音，軍艦透過無線電呼叫：「位於北緯 17.25、⻄經 66.39，高度 18,300 英尺、速度 278 節的不明航空器，你正接近一艘在國際海域作業的聯軍海軍軍艦。請建立通訊、表明身分、回報你的應答機代碼（squawk），並說明你的意圖。」軍艦本身重複三次相同訊息，但都未收到答覆。

據《Defence Blog》報導，事發地點距離波多黎各瓜亞馬（Guayama）市南方約 77 公里。當時軍艦偵測到一架自西向東通過海域的不明飛行器。

錄音播出後不久，相關呼叫中斷，該架飛機未回應，也沒有任何應答訊號。身分、用途及航路均未獲確認，只知道它在座標器上顯示持續向東飛行。

《Defence Blog》報導引述開放資訊顯示，事發時確時有至少一艘美國海軍軍艦在附近執行任務。雖然美國海軍並未對此正式說明，但 FlightWatcher 指出，廣播聲音與部署於當地的美軍單位相符。

報導也引述航空分析人士指出，不明機艦靠近軍艦、卻未對廣播作出回應的情況並不罕見，但在多人協同巡弋、情勢敏感又特別容易提高戰備等級的區域來看，未回應原因可能包括設備故障、刻意靜默或屬於不合作行動者。

