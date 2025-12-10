挑釁！中俄「15架軍機」圍日！ 小泉批：重大國安憂慮

日本防衛省證實，共有2架俄羅斯Tu-95轟炸機與2架中國轟-6轟炸機。（圖／翻攝自微博@放眼的惡狼）





中國解放軍戰機日前在太平洋上空，兩度對日本空自F-15戰機進行雷達照射，引發日本強烈抗議。美國國務院於本週二（9日）首度公開譴責中國，強調美方致力捍衛美日同盟安全。就在日本青森發生強震的隔天，中國與俄羅斯軍機又大動作於日本周邊集體現身，共計15架次軍機接連靠近日本領空，日本防衛大臣小泉進次郎深夜緊急發文，直指此舉「明確意在示威」，對日本安全造成重大憂慮。

日本首相高市早苗本週赴能登半島視察災後狀況，原本神情嚴肅，卻因輪島市市長坂口茂一句「請不要輸給在野黨跟中國」露出笑容。外界認為，此話正點出她近期因外部情勢承受的巨大政治與安全壓力。

廣告 廣告

就在同一天，日本防衛省證實，共有2架俄羅斯Tu-95轟炸機與2架中國轟-6轟炸機，於日本太平洋一側進行長程聯合飛行，自衛隊戰機緊急升空應對。中方同時公開電磁頻道錄音，強調雷達照射是一般訓練作法，並反控日本自衛隊「惡意接近」造成危險局面。

中國外交部則表示，艦載機訓練時開啟搜索雷達屬各國慣例，質疑日本戰機為何出現在相關海空域。日本前自衛隊高層比對航跡後指出，遼寧號航母編隊似乎刻意沿著美日近期演習路線飛行，且航向更貼近日本本島，明顯具有挑釁意味。

面對中俄聯手施壓，美國動作同步升級。美軍林肯號航空母艦已向西航行接近西太平洋，搭載F-35B隱形戰機的兩棲突擊艦「的黎波里號」也進入南海，日前停靠越南峴港。外界分析，美方此舉意在向北京釋出明確信號：美日安全聯盟的防衛承諾不會因區域緊張而動搖。

更多東森新聞報導

南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人意志

驚見核轟炸機！13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行 防衛大臣怒轟

台灣詐騙犯被「遣送中國」 873人慘了

