挑釁？日本人「用音響放館長咆哮聲」驚動中國大使館

國際中心／綜合報導

館長曾在直播中大聲開嗆X習近平的老婆（彭麗媛），如今聲音被日本人拿來播放。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

近期中國與日本關係緊張，不滿的情緒似乎擴散到民間。近期有在日本的網友拍影片表示「中華人民共和國大使館前，媚中館長陳之漢玉音放送」其錄下中國使館前，大聲播放網紅館長（陳之漢）先前高喊「x習近平老婆」的挑釁言論，播放一段時間後，使館人員紛紛察覺，動身尋找聲音來源。影片也被轉貼到台灣社群，引發熱烈討論。

先前日本首相高市早苗於國會答詢時對「台灣有事」表態，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交關係，出現前所未有的影響，如中國方呼籲國人不要去日本旅遊、日方則有挺高市早苗的聲音，似乎還有民眾到中國大使館挑釁。

廣告 廣告

館長怒嗆習近平的言論被大聲播放，中國駐日本大使館人員也察覺到異樣。（圖／翻攝自X@SakunaiHinata）

日前X帳號@SakunaiHinata發文寫下「中華人民共和國大使館前，媚中館長陳之漢玉音放送」並貼出影片，只見館長過去在直播時的言論被大聲播放，「我們台灣人啊，今天是不x習近平的老婆，要嘛馬上就可以x了，我們都知道他老婆在幹嘛。公安啊，來啊，公安咧。」只見影片中的中國使館人員，似乎察覺到有人在放館長的錄音，紛紛去找出音響的位置。

該影片在X上引發討論，同時也被台灣網友轉傳到Threads等社群，不少人直呼「這次是用魔法PK魔法，可惜日本人聽不懂，不然他們也會笑死」、「館長以前這麼兇喔」、「這顆藍芽喇叭是Bose的，聲音很飽音質很棒」、「應把翻譯日語，讓日本人知道」。

更多三立新聞網報導

前主管曝「成吉思汗水很深」 逆風讚館長是好老闆：很替底下著想

義大利披薩老闆「羞辱台灣人」遭出征！外交部發聲了

不是王大陸？網提閃兵風波「最大受害者是他」：人設崩壞

花半年拚進高薪外商！他做3個月「直接拋棄月領25萬」回老家

