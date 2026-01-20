挑雞蛋別只看大小！「這1款」香氣更濃 老牌蛋行揭密：大顆≠營養

記者鄭玉如／台北報導

不少人選購雞蛋時，總喜歡挑大顆的，認為營養價值更高。不過在台北開業76年的蛋行「協興蛋業」指出，雞蛋的大小與母雞年齡、產蛋階段有關，例如「初生蛋」的蛋殼通常較厚實，蛋黃香氣濃郁，而母雞隨著年齡增長、體型變大，生出來的蛋會越來越大顆。

雞蛋大小與營養無關 初生蛋的蛋黃更香濃

協興蛋業在臉書粉專提到，雞蛋的「大小」與營養價值沒有關係，而是跟母雞的「資歷」相關。剛開始產蛋的年輕母雞，體型嬌小，產道比較緊實，生出來的蛋通常比較「迷你」，不過蛋殼比較厚實，蛋黃香氣也很濃郁，因此很多內行人偏好「初生蛋」。

雞蛋大小不同！老、中、青母雞輪班產蛋

隨著母雞年齡增長，體型變大，生出來的蛋就會越來越大顆，所以消費者有時會發現雞蛋大小不一，其實是牧場為了「不斷糧」而安排，也就是穩定供應雞蛋，牧場通常會讓「老、中、青」三代母雞輪流產蛋，避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋送到消費者手上。

協興蛋業提醒，若買到的雞蛋有大有小，屬於正常現象，更是天然、沒有過度人工干預的證明。下次買蛋時，不要只挑大顆蛋，小顆蛋可能是年輕母雞滿滿的營養精華。

