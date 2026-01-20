挑雞蛋選最大顆較划算？76年老牌蛋行揭密：內行人特別找小的

許多人買蛋時習慣選擇看起來「最大顆」的雞蛋，認為份量較多、比較划算。圖／聯合報系資料照片

挑雞蛋只挑最大顆的嗎？在台北開業76年的老牌蛋行「協興蛋業」今（20）日在臉書發文，分享不少消費者挑選雞蛋時常見的迷思。協興蛋業指出，許多人買蛋時習慣選擇看起來「最大顆」的雞蛋，認為份量較多、比較划算，但事實上，雞蛋大小與營養價值並沒有絕對關係，反而與母雞的年齡與產蛋階段息息相關。

協興蛋業在貼文中說明，雞蛋大小主要取決於「雞媽媽的生命歷程」。剛開始產蛋的年輕母雞，由於體型較小、產道較緊實，所生的蛋通常比較「迷你」。這類雞蛋的蛋殼較為厚實，蛋黃風味也很濃郁，也就是很多內行人特別在找的「初生蛋」。

隨著母雞年齡增長、產蛋經驗累積，體型逐漸變大，產出的雞蛋尺寸也會跟著變大。協興蛋業也提到，消費者有時會發現同一盒雞蛋大小不一，這其實是牧場為了穩定供應雞蛋所做的安排。

協興蛋業指出，多數牧場會同時飼養不同年齡層的母雞，讓老、中、青三代雞媽媽輪流排班產蛋，以避免因母雞汰換或產蛋空窗期而影響供貨，確保每天都有新鮮雞蛋送到市場。也因此，雞蛋大小不一屬於自然現象，反而代表生產過程未過度人工干預。

協興蛋業最後也呼籲消費者，下次看到小顆雞蛋不必急著嫌棄，這些蛋很可能來自年輕母雞，蘊含滿滿精華與風味，各有其特色與價值。

